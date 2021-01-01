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मनपा चुनाव:भाजपा आज कर सकती है उम्मीदवारों की घोषणा, कई हिंदीभाषी वार्डों में टिकट वितरण को लेकर करनी पड़ रही है मशक्कत

सूरत6 मिनट पहले
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वार्ड 28 में शासक पक्ष नेता की राह मुश्किल, दूसरे नेताओं का प्रचार शुरू - Dainik Bhaskar
वार्ड 28 में शासक पक्ष नेता की राह मुश्किल, दूसरे नेताओं का प्रचार शुरू

भारतीय जनता पार्टी महानगर पालिका चुनाव के लिए आज अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। इधर तमाम दावेदार अंतिम समय तक पैरवी में लगे रहे, ताकि उनका टिकट सुनिश्चित हो सके। लेकिन, सूत्रों का कहना है कि अधिकांश सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए हैं।

कुछ सीटों (पांडेसरा, उधना, डिंडोली और सचिन विस्तार की हैं) पर उम्मीदवारों के चयन में पार्टी को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। सूत्रों की माने तो यहां दो विधायकों के समर्थकों की वजह से चयन में देरी हुई। लेकिन, अंत में सांसद सीआर पाटिल के वीटो ने कुछ मजबूत दावेदारों को भी टिकट से वंचित कर दिया।

इसके अलावा कोविड-19 के दौरान सिटिंग कॉर्पोरेटर की भूमिका, जनसेवा को भी ध्यान में रखकर टिकट दिया जाएगा। लेकिन, अधिकांश मामलों में प्रदेश अध्यक्ष के करीबियों को ही तरजीह मिलने की बात लोग कर रहे हैं।

वार्ड 28 में शासक पक्ष नेता की राह मुश्किल, दूसरे नेताओं का प्रचार शुरू

पांडेसरा विस्तार की चर्चित सीट वार्ड संख्या 28 से इस बार सिटिंग कॉर्पोरेटर और मनपा में शासक पक्ष नेता रहे गिरजाशंकर मिश्रा की राह आसान नहीं है। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष व नवसारी सांसद सीआर पाटिल के साथ उनके संबंध ठीक नहीं है। मिश्रा को पूर्व शहर अध्यक्ष नितिन भजियावाला के गुट का माना जाता है। अन्य दावेदार बंशु यादव और सुधा पांडेय को मजबूत दावेदार माना जा रहा है। हालांकि टिकट घोषित होने से पहले ही अन्य सिटिंग कॉर्पोरेटर ने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया।

वार्ड संख्या 19 से 30 तक हिंदीभाषी वोटरों की संख्या ज्यादा, यहीं टिकट की उम्मीद भी

सूरत में बड़ी संख्या में राजस्थानी और उत्तरभारतीय समाज रहता है। यहां लगभग तीन लाख वोटर राजस्थानी हैं, जबकि पांच लाख उत्तरभारतीयों की होगी। वर्तमान में जहां 3 पार्षद राजस्थानी समाज के हैं वहीं पांच उत्तरभारतीय पार्षद भाजपा से हैं। दोनों समाज को कम से कम दो से तीन सीट ज्यादा मिलने की उम्मीद है। वार्ड संख्या 19 से 30 तक सीटों पर ज्यादातर परप्रातीय वोटरों का दबदबा है। इन 12 वार्ड के 48 सीटों पर हिंदीभाषी और मराठियों की संख्या ज्यादा है। यहीं की सीटों पर भाजपा को उम्मीदवार तय करने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। यहां दावेदार भी ज्यादा हैं।

दूसरे राज्यों के भाजपा नेताओं से भी कराई जा रही पैरवी

सूत्रों की मानें तो राजस्थान, यूपी व बिहार के लोगों का जुड़ाव अपने मूल प्रदेश से भी है। ऐसे में सूरत महानगर पालिका चुनाव में टिकट पाने के लिए दावेदारों ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के नेताओं से भी बात कर यहां के नेताओं से पैरवी करने को बोल रहे हैं। हालांकि अधिकांश मामलों में उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। सभी ने यह कहते हुए पैरवी करने से इनकार कर दिया। वो इस मामलों में कुछ नहीं कर सकते हैं।

आर्थिक रूप से मजबूत दावेदारों को मिल सकता है मौका

सीमांकन के बाद बने वार्डों की स्थिति के हिसाब से भाजपा संसदीय बोर्ड इस बात को लेकर निश्चिंत है कि उनकी पार्टी को 120 सीट में से लगभग 100 से 110 सीट मिल सकती हैं। पार्टी को विश्वास है कि जिसको टिकट दिया जाएगा उसकी जीत निश्चित है। ऐसे में पार्टी उस व्यक्ति को वरीयता देने जा रही है जो चुनाव के दौरान खर्च कर सके और उसकी सामाजिक स्थिति अच्छी हो।

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