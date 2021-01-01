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कार्रवाई:महिला को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म कर रहा था, आरोपी गैराज मालिक गिरफ्तार

सूरत3 घंटे पहले
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कतारगाम में महिला को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने वाले गैराज मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार कतारगाम में रहने वाली 28 वर्षीय करीना(बदला हुआ नाम) को मदद करने के बहाने आरोपी दक्षेश दिनेश मिस्त्री डूमस के एक होटल में लेकर गया था। होटल में नशीला पदार्थ पिलाकर उसे बेहोश करके दुष्कर्म किया था। इसके बाद फोटो खींचकर ब्लैकमेल कर रहा था। आरोपी से परेशान होकर करीना ने कतारगाम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने बुधवार को आरोपी दक्षेश मिस्त्री (निवासी- विश्वकर्मा सोसाइटी, कतारगाम) को गिरफ्तार कर लिया है।

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