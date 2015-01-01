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  • The Brahmin Girl Who Married A Muslim Youth In Vadodara Said 'Husband Will Ask Ayaz To Become A Hindu'

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लव-जिहाद का मामला:वडोदरा में मुस्लिम युवक से निकाह करने वाली ब्राह्मण लड़की ने कहा - 'पति अयाज से हिंदू बनने के लिए कहूंगी'

वडोदरा11 मिनट पहले
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धर्म परिवर्तन कर निकाह करने वाली ब्राह्मण लड़की।
  • लड़की ने कहा - विचार कर रही हूं, अगले दो-तीन दिन में फैसला ले लूंगी
  • भाजपा सांसद, विधायक और शहर भाजपा प्रमुख ने भी की लड़की से मुलाकात

वडोदरा शहर के नागरवाडी इलाके में रहने वाली एक ब्राह्मण युवती का मुंबई के बांद्रा की मस्जिद में धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का मामला सामने आया है। हिंदू संगठनों के भारी विरोध के बीच बुधवार को पुलिस दोनों को लेकर वडोदरा आ गई और अपने-अपने घर भेज दिया। परिवार द्वारा लड़की को समझाने की कोशिशें जारी हैं। दैनिक भास्कर ने जब इस बारे में लड़की से बात की तो उसने इतना ही कहा - 'पति अयाज से हिंदू बनने के लिए कहूंगी'।

मिली जानकारी के अनुसार नागरवाडा इलाके में रहने वाली प्राची (बदला हुआ नाम) और अयाज को करीब 6 सालों से दोस्ती थी। यह दोस्ती बाद में प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। इसी दौरान बीते सोमवार को अयाज प्राची को घर से भगाकर मुंबई ले गया। जहां पहले उसका धर्म परिवर्तन कराया और फिर मस्जिद में निकाह कर लिया। इसका जानकारी जब प्राची के परिवार को हुई तो मामला पुलिस थाने पहुंचा।

लड़की से बात करती हुईं सांसद रंजनबेन भट्ट।
लड़की से बात करती हुईं सांसद रंजनबेन भट्ट।

युवक के पिता ने भी गलत वकील का पता बताया
दैनिक भास्कर की टीम जब युवक के पिता से बात करने पहुंची तो उन्होंने कहा कि मैं खुद आज तक अंधेरे में था और बेटे के प्रेम संबंधों के बारे में नहीं जानता था। इसके बाद उन्होंने कहा कि शादी के बारे में आप वकील से ही पूछें। जब हमारी टीम वकील के पास पहुंची तो उसने कहा कि मैं वकील नहीं हूं। युवक के पिता ने आपको गलत जानकारी दी है। वकील तो कोई और है।

सांसद, विधायक और शहर भाजपा प्रमुख पहुंचे लड़की से मिलने
हिंदू संगठनों के जमकर प्रदर्शन के बीच हालात गहमागहमी के बन गए। इसी बीच सांसद रंजनबेन भट्ट, विधायक सीमाबेन मोहिल, शहर भाजपा प्रमुख डॉ. विजय शाह और महामंत्री सुनील सोलंकी लड़की से मिलने उसके घर पहुंचे और उसे समझाने की कोशिश की। इसके अलावा कई हिंदू संगठनों के नेताओं का भी उसके घर आना-जाना लगा रहा।

अगर प्रेम सच्चा है तो लड़का बन जाए हिंदू
इस बारे में शहर भाजपा प्रमुख विजय शाह ने कहा - हर बार हिंदु यूवती ही मुस्लिम क्यों बनती है। अगर इनका प्यार सच्चा है तो युवक को हिंदू धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए। वहीं, हिंदू जागरण मंच के नीरज जैन ने कहा कि लव जिहाद रोक्ने के लिए गुजरात सरकार को भी यूपी की तरह कड़ा कानून लाना चाहिए।

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