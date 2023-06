Hindi News

Bride Killed By Her Cousing Brother Due To Marry With Lover

सूरत में ऑनर किलिंग: शादी की तैयारियां होने के बाद प्रेमी के साथ भागी बहन, चचेरे भाई ने मौत के घाट उतारा

सूरत एक घंटा पहले



सूरत शहर के लिंबायत इलाके में प्रेम विवाह को लेकर एक भाई ने अपनी बहन की मंडप में ही हत्या कर दी। परिवार की मर्जी के बिना प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज करने के बाद अब युवक-युवती विधिवत शादी करने की तैयारी कर रहे थे। शादी के एक दिन पहले हल्दी की रस्म निभाई जा रही थी।

इसी दौरान उसके चचेरे भाई ने युवती के पेट में चाकू घोंप दिया। युवती को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है।

बहन एक माह पहले ही प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज कर चुकी थी। अब रीति-रिवाज से शादी कर रही थी।

दूल्हे के पिता ने बताया कि कोर्ट मैरिज के बाद कल्याणी पिछले 1 महीने से घर में बहु की तरह ही रह रही थी। इसके बाद हम लोगों ने दोनों की धार्मिक रीति रिवाज से शादी कराने का फैसला किया था। सोमवार की शाम दूल्हा-दुल्हन की हल्दी की रस्म चल रही थी। घर में हंसी-खुशी का माहौल था।

उसी दौरान दुल्हन कल्याणी पाटिल के चचेरे भाई मोनू उर्फ हिम्मत पाटिल ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। शादी की खुशियां मातम में बदल गई। इस वारदात में दो अन्य लोग भी घायल हुए है।

बहन की हत्या करने वाला आरोपी चचेरा भाई मोनू।

इसलिए की हत्या

लिंबायत पुलिस इंस्पेक्टर जोगराणा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी मोनू ने बताया कि कल्याणी की शादी 29 मई को परिवार ने तय कर दी थी। शादी के कार्ड भी बंट चुके थे। सबकुछ तय हो गया था, लेकिन इससे पहले ही बहन ने 22 मई को अपने प्रेमी जितेंद्र महाजन के साथ शादी कर ली थी और अब वह उसके साथ हिंदू रीति-रिवाज से शादी करने वाली थी।

तीन साल से था प्रेम-प्रसंग

पुलिस ने बताया कि दोनों का प्रेम प्रसंग पिछले 3 साल से चल रहा था। दोनों परिवार पहले मोहल्ले में नजदीक ही रहते थे। जितेंद्र के साथ रिश्ता परिवार वालों को पसंद नहीं था। जितेंद्र मजदूर था। वही मोनू पाटिल भी कपड़ा मार्केट में मजदूरी करता है। पानी बेचने का भी काम करता था। आरोपी को गिरफ्तार लिया गया है। बुधवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।