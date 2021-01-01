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  • Cheating Rs.22.68 Lakh From Gray Businessman, Threatened With Death By Asking For Payment

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धोखाधड़ी:ग्रे व्यापारी से 22.68 लाख रुपए की ठगी, पेमेंट मांगने पर जान से मारने की धमकी दी

सूरत7 मिनट पहले
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धोखाधड़ी - Dainik Bhaskar
धोखाधड़ी
  • मिल मालिक बजरंग लाल सोमानी ने ग्रे डाइंग-प्रिंटिंग कर बाजार में बेच दिया

ग्रे व्यापारी से 22.68 लाख की ठगी का मामला सामने अाया है। इस बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। जानकारी के अनुसार अडाजण, पाल गांव में रहने वाले पंकज जावतराम जैन ग्रे का कारोबार करते हैं। रिंग रोड पर महालक्ष्मी टेक्सटाइल मार्केट की दुकान नं. 3009 में विनायका डिजाइनर के नाम से कार्यालय है।

उधना में बीआरसी गेट के पास सोलापुर कैम्पस में बजरंग डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल के प्रोप्राइटर और संचालक बजरंग लाल सोमानी ने वर्ष 2014 में पंकज जैन से 22 लाख, 68 हजार रुपए का ग्रे उधार लिया था। आरोपी ने ग्रे पर डाइंग-प्रिंटिंग करके उसे बाजार में बेच दिया। पंकज जैन ने आरोपी बजरंग से पेमेंट मांगा तो रुपए देने से इनकार करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। आरोपी के खिलाफ सलाबतपुरा थाने में ठगी की शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस आगे की छानबीन कर रही है।

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