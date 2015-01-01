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  • Chinese Lighting 30 And Indian 70. The Shopkeeper Said That The Goods Are From Last Year

दिवाली में चीनी सामान का बहिष्कार बेअसर:चीनी लाइटिंग 30 की तो भारतीय 70 रु. की, दुकानदार बोले- पिछले साल का है माल

वडोदरा3 घंटे पहले
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कोरोना महामारी के बीच आ रहे प्रकाश पर्व यानी की दिवाली में अब गिनती के ही दिन रह गए हैं। बाजारों में रौनक लौट आई है और लोग दिवाली की खरीदारी में जुट गए हैं। खरीदारी में अब बात हो रही है चाइनीज सामानों की, जिसका विरोध तो हो रहा है, लेकिन दिवाली लाइटिंग का चाईनीज सामान धड़ल्ले से बिक रहा है। क्योंकि, सजावट की लाइटिंग के भारतीय सामानों का जो रेट है, उसकी तुलना में चाईनीज आइटम का रेट आधा है। इसी के चलते दुकानदारों के पास रखा पिछले साल का माल धड़ल्ले से बिक रहा है। वडोदरा के फेमस मुंसीनो खांचो और राजमहल रोड के मार्केट की पड़ताल की तो पता चला कि दुकानों में चाइनीज सामान की भरमार है। यह सामान पिछले साल का बचा हुआ है। वहीं, इस बारे में दुकानदारों का कहना है कि ग्राहक सस्ता सामान ही पसंद करते हैं और इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वह कहां का बना है। जो भारतीय लाइटिंग 70 रुपए की हैं, उसकी तुलना में चाइनीज लाइटिंग की कीमत मात्र 30 रुपए है। इसकी मांग ज्यादा है।

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