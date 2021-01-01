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कार्रवाई:ब्रांडेड कंपनी के नाम से डुप्लीकेट जूता बेच रहे थे, सीआईडी ने दो को गिरफ्तार किया

सूरत3 घंटे पहले
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रांदेर में ब्रांडेड कंपनी के नाम से डुप्लीकेट जूता बेचने वाली चार दुकानों में गांधीनगर सीआईडी क्राइम ने दबिश देकर 14.83 लाख रुपए का सामान जब्त किया है। सीआईडी ने दो दुकानदारों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार गांधीनगर सीआईडी की टीम ने खुफिया सूचना के आधार पर दिव्या शूज, शरण शूज, साईं शूज-1 और साईं शूज-2 में छापेमारी की थी। सीआईटी की टीम ने दिव्या और शरण शूज के मालिक प्रवीण जयप्रकाश शर्मा और साईं शूज 1 तथा 2 के दुकानदार निलेश हरीश जगवानी को गिरफ्तार किया है। आरोपी दिल्ली से नकली जूते लाते थे।

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