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हमारी वैक्सीन स्वदेशी और सुरक्षित:कलेक्टर, पुलिस-मनपा कमिश्नर सहित 5536 को लगे टीके, बोले- आप भी लगवाइए

सूरतएक घंटा पहले
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वैक्सीन के दूसरे चरण में पुलिस, मनपा व अन्य सरकारी विभागों के 30,000 कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने का काम रविवार से शुरू किया गया। स्मीमेर अस्पताल में पुलिस कमिश्नर अजय तोमर ने पहली वैक्सीन ली। उसके बाद जिला कलेक्टर डॉ. धवल पटेल, मनपा कमिश्नर बंछानिधि पाणी, जिला विकास अधिकारी हितेश कोया, जिला पुलिस अधीक्षक उमा राणा व अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों को टीके लगाए गए। रविवार को शहर और जिले में 5536 लोगों को टीके लगे। पुलिस कमिश्नर अजय तोमर ने कहा कि अपनी वैक्सीन पूरी तरह से स्वदेशी और सुरक्षित है। हमने लगवा ली आप भी टीका लगवाइए।

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