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हादसा:कंस्ट्रक्शन की लकड़ी सिर पर गिरी, मौत

सूरतएक घंटा पहले
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रांदेर में कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते समय सिर पर लकड़ी गिरने से युवक की मौत हो गई।

अडाजण पाटिया, रिहान हाईट्स साइट पर रहने वाला मुहम्मद मुद्दस्सीर मासूम शेख(18) बुधवार को अपने चचेरे भाई के साथ काम कर रहा था, तभी ऊपर से सिर पर लकड़ी गिरने से घायल हाे गया।

इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

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