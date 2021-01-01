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राहत:गुजरात में कोरोना आखिरी सांसें गिन रहा है, क्योंकि 10 माह बाद मौत जीरो

अहमदाबादएक घंटा पहले
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कोरोना से राहत - Dainik Bhaskar
कोरोना से राहत
  • जन्म के पहले ही महीने में बच्चाें काे दे सकेंगे डाेज

गुजरात में कोरोना महामारी अब अपने आखिर दौर में है। नए केसों में पिछले कुछ समय से बड़ी गिरावट आई है। मौतें भी पूरे प्रदेश में एक या दो पर सिमट गई है। अब कोरोना से जंग में प्रदेश में बड़ी राहत की खबर आई है। दरअसल, करीब 10 माह बाद पूरे राज्य में कोई मौत नहीं हुई है।

यह इस बात के संकेत हैं कि गुजरात में कोरोना वायरस पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है। राज्य के सबसे बड़े हॉटस्पॉट सूरत और अहमदाबाद भी अब पटरी पर लौटने लगा है। सूरत में तो पिछले छह दिनों से कोई मौत नहीं हुई है। वहीं नए संक्रमितों की संख्या भी 50 से कम रह गई है।

पिछले 24 घंटों में नए केस की बात करें तो राज्य में 316 नए मामले सामने आए हैं। अब कुल संक्रमितों की संख्या 2,61,540 पर पहुंच गई है। वहीं 10 माह बाद कोरोना से कोई मौत नहीं हुई। अब तक कुल 4387 लोगों की कोरोना से जान चली गई है। गुजरात स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटों में 335 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई।

इसके साथ ही राज्य में कुल 2,53,703 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। राज्य में कोरोना से रिकवरी रेट 97.00 प्रतिशत तक पहुंच गई है। फिलहाल 3450 सक्रिय केस हैं। इनमें से 33 लोग वेंटिलेटर पर हैं जबकि लोगों की हालत स्थिर बनी हुई है।

आज से रोज एक लाख टीके लगाए जाएंगे, सेंटरों की संख्या बढ़ाई गई

राज्य में दूसरे चरण की शुरुआत, 71,534 फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को लगा टीका दूसरे चरण में 71,534 फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को टीका लगाया गया। इसके साथ राज्य में कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या 3.17 लाख हो गई। आईएएस-आईपीएस सहित अधिकारियों ने टीके लगवाए ताकि लोगों में वैक्सीन को लेकर आम लोगों में विश्वास बढ़े।

उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने घोषणा की थी कि राज्य में 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को फरवरी अंत तक कोरोना वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सोमवार से रोज 1 लाख टीके लगाए जाएंगे। इसके लिए वैक्सीन सेंटरों की संख्या बढ़ाई गई है।

सीरम ने कहा- अक्टूबर तक बच्चाें के लिए आ जाएगी वैक्सीन

काेच्चि. काेविशील्ड वैक्सीन बना रही पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के एग्जिम डायरेक्टर पीसी नांबियार ने कहा है कि अक्टूबर तक बच्चाें के लिए काेविड-19 से बचाव की वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी, इसकी पूरी संभावना है। इसका पहला डाेज बच्चाें काे जन्म के पहले महीने में ही दिया जा सकेगा। काेच्चि में एक कार्यक्रम में उन्हाेंने कहा कि इसी वैक्सीन काे बाद में दवा की तरह विकसित कर लिया जाएगा।

बच्चाें के काेराेना पाॅजिटिव पाए जाने पर यह इलाज में कारगर हाेगी। नांबियार ने कहा कि सीरम चार और वैक्सीन बना रहा है, जाे इस साल के अंत तक उपयाेग के लिए तैयार हाे जाएंगी। जून तक नाेवाेवैक्स उपलब्ध हाे जाएगी, जिसके टेस्ट तेजी से चल रहे हैं।

काेडाजेनिक्स के साथ मिलकर विकसित की जा रही काेविवैक के दूसरे चरण के क्लीनिकल ट्रायल पूरे हाे गए हैं। उन्हाेंने कहा कि केंद्र की मांग की पूर्ति के लिए काेविशील्ड का उत्पादन अप्रैल से दाेगुना हाे जाएगा। अभी हर माह दस कराेड़ डाेज बना रहे हैं। अप्रैल से 20 कराेड़ डाेज हर माह बनेंगे।

वैक्सीन डाेज पूरे हाेने के बाद भी मास्क लगाना हाेगा
काेविशील्ड काे काेराेना के सभी स्ट्रेन में कारगर बताते हुए नांबियार ने कहा कि वैक्सीन के डाेज पूरे हाेने के बाद भी लाेगाें काे मास्क और सैनिटेशन का ध्यान रखना है। दूसरा डाेज 28 दिन के बाद लेना है। दूसरा डाेज लेने के 21 दिन बाद ही एंटीबाॅडी बनने की प्रक्रिया पूरी हाेगी।

तब तक वैक्सीन काेराेना संक्रमण से बचाने के लिए काफी नहीं हाेगी। दाेनाें डाेज के बाद भी वैक्सीन लगवाने वाले काेराेना वायरस के कैरियर हाे सकते हैं। भले उनपर इसका असर नहीं हाेगा।

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