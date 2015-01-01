पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कर्फ्यू की ओर ले जाता कोरोना:सूरत, राजकोट, वडोदरा में आज से रात का कर्फ्यू, रात 9 से सुबह 6 बजे तक पाबंदियां

सूरत12 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो
  • मध्यप्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम, विदिशा में भी रात का कर्फ्यू रहेगा
  • मुख्यमंत्री विजय रूपाणी बोले-दोबारा लॉकडाउन लगाने का इरादा नहीं है

अहमदाबाद में शुक्रवार रात से ही 57 घंटे का कर्फ्यू लागू होने के साथ ही प्रदेश के तीन और शहरों सूरत सहित राजकोट और वडोदरा में भी शनिवार से रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला ले लिया गया है। इस कर्फ्यू के दौरान रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 तक पाबंदियां जारी रहेंगी।

राज्य सरकार ने यह फैसला कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उठाया है। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल के मुताबिक, यह कर्फ्यू शनिवार से लागू होने जा रहा है। उधर, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि अभी लॉकडाउन लगाने का इरादा नहीं है। राज्य सरकार ने 23 नवंबर से स्कूल-कॉलेज खोलने के अपने पुराने आदेश को भी रद्द कर दिया है। राज्य में दीवाली के बाद कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है।

इससे पहले सरकार ने गुरुवार को अहमदाबाद में कर्फ्यू लगाने का फैसला किया था। बता दें कि सूरत में इससे पहले 31 जुलाई तक रात का कर्फ्यू जारी था, जो अनलॉक-3 की शुरुआत के साथ ही एक अगस्त से हटा लिया गया था। अहमदाबाद में लागू कर्फ्यू के दौरान केवल दूध और दवा की दुकानें खुली रहेंगी।

जब सोमवार, यानी 23 नवंबर की सुबह छह बजे यह कर्फ्यू खत्म होगा, तब उसी दिन रात नौ बजे से नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। इसी तरह मध्यप्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में रात का कर्फ्यू रहेगा।

1,420 नए केस, डिस्चार्ज सिर्फ 1040
गुजरात में फिर 2 महीने पहले जितने नए संक्रमित मिले

दीपावली के बाद से गुजरात में कोरोना के मामले एकदम से बढ़ते ही जा रहे हैं। एक दिन में 1,420 नए संक्रमित मिले। इससे पहले आखिरी बार 28 सितंबर को 1400 से ज्यादा यानी 1404 नए मरीज मिले थे। सबसे पहले 18 सितंबर को आंकड़ा इसके करीब पहुंचा था तब 1410 नए संक्रमित मिले थे। अब प्रदेश में कुल संक्रमित एक लाख 94 हजार 402 हो गए हैं।

लगातार दूसरे दिन भी 7 मौतें हुईं। इनमें सूरत में लगातार दूसरे दिन भी दो और मौतें हुईं। नए संक्रमितों के मुकाबले डिस्चार्ज होने वालों का फासला भी बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को 1,040 मरीज डिस्चार्ज हुए। प्रदेश और सूरत की रिकवरी दर घटकर क्रमश: 91.31 और 94.13 प्रतिशत हो गई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंहरियाणा के अनिल विज पहले मंत्री, जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन की डोज दी गई - हरियाणा - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें