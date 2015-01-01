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कोरोना:26 दिन बाद मौत सिंगल डिजिट में, हर दिन 1300 रोगी ठीक भी हो रहे

गांधीनगर/सूरत14 मिनट पहले
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  • 24 घंटे में देश में 23,641 नए केस आए, माैतों की संख्या 300 के नीचे आई

दीपावली के बाद प्रदेश में कोरोना के नए केसों की संख्या के साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ा था, लेकिन अब दोनों में कमी देखने को मिल रही है। नए केस पहले से ही कम आ रहे थे, जबकि 25 दिन बाद मौत का आंकड़ा भी सिंगल डिजिट में पहुंच गया है।

गुरुवार को जारी आंकड़े के अनुसार गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 1,115 केस आए, जबकि 8 मरीजों की मौत हुई। इससे पहले अंतिम बार 21 नवंबर को सिंगल डिजिट यानी 9 मरीजों की मौत हुई थी। इस तरह 26 दिन बाद प्रदेश में एक दिन में मौत का आंकड़ा सिंगल डिजिट में पहुंचा है। कुल संक्रमितों की कुल संख्या 232188 पर पहुंच गई है, कुल मौतों की संख्या 4211 हो गई है।

वहीं पिछले 24 घंटे में 1305 और लोगों के ठीक होने से अस्पतालों से अब तक छुट्टी पाने वालों का आंकड़ा बढ़ कर 215528 हो चुका है। इस तरह प्रदेश में रिकवरी रेट 92.82% हो गई है, जो राष्ट्रीय दर से तकरीबन दो प्रतिशत कम है। सक्रिय मामले घट कर 12449 हो गए हैं, जिनमें से 65 लोग वेंटिलेटर यानी जीवन रक्षक प्रणाली पर हैं। इधर सूरत में भी मरीजों की संख्या में कमी के साथ एक्टिव केस में भी कमी आई है। गंभीर मरीज भी कम हुए हैं।

राहत: कुल सैंपलिंग के सिर्फ 2 प्रतिशत की रिपोर्ट पॉजिटिव आई

प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 54,835 सैंपल की जांच की गई, जिसमें 1,115 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस तरह प्रदेश में कुल संदिग्धों जांच की 2.03% लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। प्रदेश में अब तक कुल 88.89 लाख से अधिक लोगों की जांच की गई है, जबकि 5.15 लाख लोग क्वारेंटाइन में हैं।

उल्लेखनीय है कि राज्य में पहले दो मामले 19 मार्च को राजकोट और सूरत में मिले थे। पहली मौत सूरत में 22 मार्च को दर्ज हुई थी। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी है। कोरोना की स्थिति में सुधार के बावजूद गृहराज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने कहा है कि रात के कर्फ्यू में ढील देने से इनकार किया है।

भारत में नए मामले 24 हजार के नीचे, कुल संख्या 99,74,721 पहुंची

देश में अब तक कुल 95,16,718 मरीज इस बीमारी से उबर चुके हैं जिनमें पिछले 24 घंटों में 27,556 रिकवरी भी शामिल है। वहीं देश में 24 हजार से कम आए, जिसको मिलाकर मरीजों की संख्या 99,74,721 हो गई है। रिकवरी रेट 95.40 फीसदी है, जबकि मृत्यु दर 1.45 प्रतिशत है।

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक, बुधवार को देश में 11,58,960 नमूनों की जांच की गई, जिसके बाद कुल नमूनों की जांच की संख्या 15,78,05,240 हो गई। महाराष्ट्र अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है। यहां अब तक 18,80,893 मामले दर्ज हो चुके हैं। देश में दर्ज होने वाले कुल मामलों के 70 फीसदी दस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। मौत सिर्फ 296 हुई।

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