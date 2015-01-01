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  • Death Of Patient Due To Doctor's Negligence In Harshal Hospital, Case Filed After 9 Months On Post Mortem Report

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लापरवाही का मामला दर्ज:हर्षल अस्पताल में डाॅक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर 9 महीने बाद केस दर्ज

सूरत/गुजरात17 मिनट पहले
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प्रतिकात्मक फोटो

पूणा थाने में डाॅक्टर के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कराया गया है। डॉक्टर की लापरवाही से गांठ के मरीज की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर 9 महीने बाद शिकायत दर्ज कराई गई है। सब इंस्पेक्टर डीडी रोहित ने डॉ. हर्षद गुणवंत मिस्त्री के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

जानकारी के अनुसार चुन्नीलाल भादू को गांठ की बीमारी थी। 1 फरवरी को ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोपहर 1.45 बजे ऑपरेशन करने के बाद मरीज को जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया था।

इलाज के दौरान तबीयत बिगड़ने से आईसीयू में रात 7150 बजे चुन्नीलाल भादू की मौत हो गई थी। पुलिस ने शव का पंचनामा करके पीएम के लिए अस्पताल में रवाना कर दिया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में डॉक्टर की लापरवाही सामने आने के बाद परिवार ने शव लेने से इनकार कर दिया था।

9 महीने बाद हर्षल सर्जिकल अस्पताल के डॉ. हर्षल गुणवंत मिस्त्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। पूणा पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

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