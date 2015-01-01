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सतर्क नहीं हुए तो दोबारा बढ़ सकता है कोरोना:मौत की संख्या फिर तीन तक पहुंची, नए केस भी दो दिन से 200 के पार

सूरतएक घंटा पहले
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पिछले कुछ दिनाें से सूरत शहर और ग्रामीण में कोरोना के नए केसों की संख्या में कमी देखी गई थी, जिससे उम्मीद बंधी थी कि हम शायद जल्द ही कोरोना फ्री जोन में आ जाएंगे, लेकिन दो-तीन दिनों से स्थिति में थोड़ा बदलाव दिख रहा है। मसलन, मौतों की संख्या वापस दो और तीन तक पहुंच गई है, जबकि उसके पहले लगातार तीन दिन एक-एक और उससे पहले भी मौतों की संख्या दो ही थी, लेकिन अब मौत की संख्या तीन तक पहुंच गई है।

वहीं नए केस भी तीन नवंबर को 198 आए थे, पर अब दो दिन से 214 व 217 आ रहे हैं। ऐसे में डॉक्टरों का कहना है कि अभी दोबारा कोरोना लहर आने की बात कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर हम नहीं संभले तो संभव है कि दिल्ली की तरह यहां भी कोरोना की दोबारा लहर आ जाए। शहर बड़ा है और लोग भी बेपरवाह शहर में घूम रहे हैं इसलिए अब फिर से सतर्कता बरतने की जरूरत है।

कोराना ड्यूटी में तैनात फायर फाइटरों ने 100 यूनिट रक्तदान किया
वेसू फायर स्टेशन में गुरुवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें कोरोना महामारी के दौरान सेवाएं देने वाले फायर फाइटरों ने रक्तदान किया। शिविर में सूरत महानगर पालिका आयुक्त बंछानिधि पाणी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। फायर फाइटरों ने 100 यूनिट रक्तदान किया। फायर अधिकारियों ने रक्तदान करने वाले फायर फाइटरों के प्रति आभार व्यक्त किया।

सिविल स्मीमेर अस्पताल में गंभीर मरीजों की स्थिति
सिविल स्मीमेर में 7 मरीज वेंटिलेटर पर, 15 बाइपेप और 30 मरीज ऑक्सीजन पर हैं। इनकी हालत गंभीर हैं। डॉक्टरों ने बताया कि वेंटिलेटर वाले मरीजों की हालत सबसे ज्यादा नाजुक होती है। बीपेप पर ऑक्सीजन वाले मरीज रिकवर होने की स्थिति में ज्यादा होते हैं। पहले हमारे पास 100 मरीज में 30 से 40 गंभीर मरीज आते थे।

धीरे धीरे स्थिति में सुधार आया फिर 100 में से 10 से 20 मरीज आने लगे। अगर गंभीर मरीजों की संख्या कम होती जाती है तो मौत का आंकड़ा कम होता जाएगा। केस बढ़ेंगे तो गंभीर मरीजों की संख्या भी बढ़ती जाएगी इसलिए इसको रोकना होगा। कोरोना के मामले में अभी भी सतर्कता बरतनी होगी।

कोरोना पाॅजिटिव तीन बुजुर्गों की इलाज के दौरान मौत
टेक्सटाइल वर्कर, डायमंड वर्कर, जरी वर्कर, डॉक्टर, ओएनजीसी कर्मी, कपड़ा व्यापारी, बैंक कर्मी, ज्वेलर्स सहित शहर में 156 और ग्रामीण में 61 यानी 217 नए मामले सामने आए। अब तक 37951 मामले हो चुके हैं। शहर में दो और ग्रामीण में एक यानी 3 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हुई।

इस तरह मौत का आंकड़ा 1016 पहुंच चुका है। गोपीपुरा निवासी 83 वर्षीय बुजुर्ग शाहपुर निवासी ,63 वर्षीय बुजुर्ग और मांगरोल निवासी 64 वर्षीय बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हुई। वहीं शहर में 164 और ग्रामीण में 59 यानी 224 ठीक हो कर घर गए। अब तक 35342 ठीक हो कर जा चुके है। फिलहाल 1593 मरीजों का इलाज चल रहा है।

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