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  • Deepak Was Wandering With A 10 Kg Lump Of Stomach Cancer For 5 Months, Removed From Operation

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इलाज:5 माह से पेट में कैंसर की 10 किलो की गांठ लेकर घूम रहे थे दीपक, ऑपरेशन से निकाला

सूरतएक घंटा पहले
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सफल ऑपरेशन - Dainik Bhaskar
सफल ऑपरेशन
  • सिविल में कैंसर की गांठ और घुटने का सफल ऑपरेशन

सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने 57 वर्षीय दीपक प्रवीणभाई दरियावाला के पेट का सफल ऑपरेशन कर 10 किलो का ट्यूमर (लाइपोसर्कोमा) निकाला। यह पहला माैका है जब सिविल के सर्जरी विभाग के यूनिट-1 के डॉक्टर पेट से पूरी तरह से कैंसर की गांठ निकालने में सफल रहे। 6 घंटे चले इस ऑपरेशन के दूसरे दिन ही दीपक को काफी राहत मिली।

मरीज का एक माह से इलाज चल रहा था। इस इलाज में निजी अस्पताल में लगभग 5 लाख रुपए तक लग जाते। सर्जरी विभाग के एचओडी डॉ. मुकेश पांचोली ने बताया कि यह गांठ पेट में किडनी, पैंक्रियाज और खून की मुख्य नस के आसपास थी। आमतौर पर कैंसर की गांठ तो निकाल दी जाती है, लेकिन कुछ हिस्सा रह जाता है।

पहली बार हम कैंसर की पूरी गांठ निकालने में कामयाब रहे। पालनपुर पाटिया की दीपांजलि सोसाइटी निवासी दीपक को पिछले 5 महीने से पेट में समस्या थी। शनिवार को सर्जरी विभाग के एचओडी डॉ. मुकेश पांचोली के नेतृत्व में प्रोफेसर रोहन गुप्ता, निषर्ग ने सफल ऑपरेशन किया।

बिहार के अस्पतालों में इलाज नहीं मिला तो सूरत आई, सिविल में घुटने की सफल ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी
सिविल अस्पताल में ही बिहार की रहने वाली 46 वर्षीय सुधादेवी मनोज भारती के घुटने का दूरबीन से सफल ऑपरेशन किया गया। उनके घुटने में तेज दर्द होता था और चलने में समस्या हो रही थी। ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी करने वाले डॉ. मनीष पटेल, डॉ. जिग्नेश पटेल, डॉ. विशाल मांडलेवाला और डॉ. किशन पटेल ने यह सफल ऑपरेशन किया है। सुधा बिहार के कई अस्पतालों में गई थीं, लेकिन चार्ज ज्यादा होने से इलाज नहीं करा पाईं। उन्हें किसी परिचित ने सूरत के सिविल अस्पताल में इलाज कराने की सलाह दी थी।

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