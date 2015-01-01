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मंत्रा की सामान्य सभा:उद्योगों पर काेरोना के असर की चर्चा की

सूरतएक घंटा पहले
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गुरुवार काे रजनीकांत बचकानीवाला की अध्यक्षता में मंत्रा की 40वीं वार्षिक सामान्य सभा की बैठक हुई। जिसमें कपड़ा उद्योग पर कोरोना के असर की चर्चा की गई। सभा में वार्षिक लेखा-जोखा भी प्रस्तुत किया गया। अध्यक्ष रजनीकांत बचकानीवाला ने सभा में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया।

इस दौरान मंत्रा के क्रियाकलाप और सालभर हुए रिचर्स की जानकारी दी गई। इस दौरान कोरोना महामारी से टेक्सटाइल उद्योग पर हुए असर और इसे उबरने पर चर्चा की गई। इस दौरान वर्ष 2020-21 के लिए मंत्रा के काउंसिल चीफ मैनेजमेंट के सदस्यों की नियुक्ति की गई। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मंत्रा के ऑडिटर के तौर पर नटवरलाल व्यापारी एन्ड कं. की नियुक्ति की गई।

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