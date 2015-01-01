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बारडोली में किसान सम्मेलन:जिले के कांग्रेसी नेता नजरबंद, अध्यक्ष ने भेष बदल तहसीलदार कार्यालय में विरोध किया

सूरत14 मिनट पहले
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केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का देशभर में विरोध हो रहा है। किसान पिछले कई दिनों से दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। वहीं, किसानों को समझाने के लिए भाजपा द्वारा किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।

गुजरात में कुल 10 सम्मेलन होंगे। पहला सम्मेलन गुरुवार को बारडोली के स्वराज आश्रम में आयोजित किया गया, जिसमें सूरत, तापी, भरूच और नर्मदा जिले के किसानों को कानून के फायदे के बारे में समझाया गया। वहीं, सूरत जिला कांग्रेस और बारडोली कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की भनक लगते ही सुबह से ही उन्हें घरों में नजरबंद कर दिया गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष भेष बदलकर कार्यकर्ताओं के साथ तहसीलदार कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया।

स्वराज आश्रम में किसानों को संबोधित किया

बारडोली के स्वराज आश्रम में विपक्ष पर कड़ा प्रहार करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल ने कहा कि नया कृषि कानून किसानों को वर्षों की गुलामी से मुक्त करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि मेयर जितनी सत्ता वाले व्यक्ति को खेती का कोई ज्ञान नहीं है और कृषि बिल का विरोध करते हुए देश की राजनीति का हिस्सा बनना चाहते हैं। कृषि कानून को लोकसभा और राज्यसभा में रोेकने की विपक्ष में कोई ताकत नहीं है, इसलिए किसानों को भड़काकर राजनीतिक रोटी सेक रहा है।

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