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  • Surat's Businessman Donated Rs 21 Crore To Somnath Temple, Parvati Mata Temple To Be Built

मंदिर का निर्माण:सूरत के बिजनेसमैन ने दिया सोमनाथ मंदिर को 21 करोड़ रुपए का दान, बनेगा पार्वती माता का मंदिर

सोमनाथ11 मिनट पहले
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प्रथम ज्योर्तिलिंग सोमनाथ मंदिर।
  • भगवान शिव की नगरी में माता पार्वती का कोई मंदिर नहीं था। इसलिए मंदिर निर्माण की योजना थी
  • डायमंड बिजनेसमैन भीखूभाई धामलिया ने संकल्प लिया है कि वे इस मंदिर का पूरा खर्च खुद ही उठाएंगे

प्रथम ज्योर्तिलिंग सोमनाथ में श्रद्धालुओं के लिए अब एक और मंदिर बनने जा रहा है। पार्वती माता का यह मंदिर सोमनाथ परिसर में ही बनने जा रहा है। मंदिर निर्माण की योजना काफी समय से चल रही थी। अब इसके निर्माण के लिए सूरत के डायमंड बिजनेसमैन भीखूभाई धामलिया ने 21 करोड़ रुपए का दान दिया है। यह भव्य मंदिर सफेद मार्बल से बनेगा।

सोमनाथ में नहीं है माता का मंदिर
सोमनाथ को शिव की भूमि कहा जाता है। यहां भगवान सोमनाथ के साथ गोलोक धाम में भगवान श्रीकृष्ण का मंदिर भी है। हाल ही में त्रिवेणी संगम के पास एक भव्य राम मंदिर का भी निर्माण किया जा चुका है। लेकिन, भगवान शिव की नगरी में माता पार्वती का कोई मंदिर नहीं था। इसलिए काफी समय से माता के मंदिर निर्माण की योजना बन रही थी।

मंदिर का पूरा खर्च उठाएंगे
इस बारे में सोमनाथ ट्रस्ट के सचिव पीके लहेरी ने बताया कि हाल ही में यहां सूरत के डायमंड बिजनेसमैन भीखूभाई धामलिया आए थे और उन्होंने ही माता पार्वती के भव्य मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया है। भीखूभाई ने संकल्प लिया है कि वे इस मंदिर का पूरा खर्च खुद ही उठाएंगे।

मंदिर की लोकेशन कहां रहेगी
सोमनाथ दादा के मुख्य मंदिर के पास पौराणिक जूनी पार्वती माताजी का एक छोटा सा मंदिर है। इसी मंदिर के ठीक बगल में इस नए मंदिर का निर्माण होगा। इस जगह पर अभी श्रद्धालुओं के लिए एग्जिट दरवाजा है, जिसे डायवर्ट किया जाएगा।

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