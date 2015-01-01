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भरूच में भूकंप के झटके:सूरत में 4.3 की तीव्रता का भूकंप, वडोदरा-नवसारी तक महसूस हुआ

भरूच2 घंटे पहले
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फाइल फोटो

गुजरात के भरूच-सूरत सहित आसपास के इलाके में शनिवार दोपहर 3.40 बजे रिक्टर स्केल पर 4.3 की तीव्रता का भूकंप आया। इसका केन्द्र बिंदु सरदार सरोवर नर्मदा बांध से 50 किमी. दूर नेत्रंग तहसील के मोटा मालपोर नामक गांव में दर्ज हुआ। नवसारी और वडोदरा तक झटके महसूस किए गए। करीब तीन सेकंड तक धरती के डोलने से घबराए लोग घर से बाहर निकल गए थे।

गांधीनगर स्थित सिस्मोलॉजिकल रिसर्च सेंटर का कहना है कि नर्मदा बांध के 12 किमी की परिधि में 6.5 की तीव्रता तक के भूकंप आने से भी बांध को कोई असर नहीं होगा। लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा ‘स्टेच्यू ऑफ यूनिटी’ पर भी कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि इसके निर्माण में भूकंपरोधी मापदंड अपनाए गए हैं।

भूकंप के केंद्र बिंदु मोटा मालपोर गांव, भरूच से 36 किमी दूर है। इस क्षेत्र में खदानों में होने वाले धमाके के चलते ग्रामीणों को झटके महसूस नहीं हुए।

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