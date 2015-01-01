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नोटबंदी:ईडी ने बुलियन ट्रेडर हसमुख शाह की 1.21 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज की

सूरत14 मिनट पहले
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  • फ्लैट, दुकान, बैंक अकाउंट सीज, नोटबंदी में 36.17 करोड़ जमा किया था

नोटबंदी के दौरान 36.17 करोड़ रुपए जमा करने के बाद उसे ठिकाने लगाने की कोशिश करने वाले बुलियन ट्रेडर्स हसमुख शाह की 1.21 करोड़ की संम्पत्ति को ईडी ने अटैच किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने फ्लैट, दुकान, एफडी और बैंक अकाउंट को सीज कर दिया है। चार साल पहले नोटबंदी के दौरान आयकर विभाग की जांच के आधारपर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। अब इसी के आधार पर ईडी आगे की जांच कर रहा है। नोटबंदी से अब तक लटके केसों में अब तेजी आई है। अधिकारियों ने पुराने मामलों की जांच शुरू कर दी है।

34 लाख मगनलाल के अकाउंट में जमा हुए थे

नोटबंदी के दौरान पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक के मेसर्स नीरव एंड कंपनी का अकाउंट हिमांशु आर शाह |ऑपरेट करता था और इसमें 36.17 करोड़ जमा हुए थे। इसमें से 34.82 करोड़ रुपए मेसर्स शाह मंगलम गुलाबचंद चौकसी के अकाउंट में जमा हुए थे। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि रुपए ट्रांसफर करने के लिए फर्जी बिल बनाए गए थे। जांच में यह भी सामने आया है कि दूसरे के दस्तावेज पर अकाउंट खोला गया था।

ये संपत्तियां की सीज

ईडी के अधिकारियों ने ज्ञानदीप सोसाइटी में 97.85 वर्गमीटर एरिया का फ्लैट और 1800 वर्गफीट की दुकान को सीज किया है। इसके अलावा सूरत पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक के अकाउंट से 18 लाख रुपए भी सीज किया है।

महर्षि चोकास पर केस

नोटबंदी के दौरान सीबीआई ने महर्षि चोकास के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। दूसरा केस भी महर्षि और हिमांशु शाह के खिलाफ दर्ज किया। शिकायत में पीपल्स बैंक के अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आई है।

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