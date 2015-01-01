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  • All Government Employees Of The State Will Get 3 Months Dearness Allowance, Money Will Reach The Accounts Before Diwali

सरकारी कर्मचारियों की दीवाली:गुजरात के शासकीय कर्मचारियों को 3 महीने का महंगाई भत्ता, दिवाली से पहले खातों में पहुंच जाएगा पैसा

अहमदाबाद38 मिनट पहले
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गुजरात के उप-मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की घोषणा।
  • इसके लिए सरकार अपनी तिजोरी से 464 करोड़ रुपए खर्च करेगी
  • इसका फायदा गुजरात के 9 लाख 61 हजार कर्मचारियों-पेंशनरों को मिलेगा

गुजरात सरकार द्वारा राज्य के कर्मचारियों के लिए दिवाली पर तोहफा दिया गया है। उप-मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने घोषणा की है कि सभी शासकीय कर्मचारियों को 3 महीने का महंगाई भत्ता दिया जाएगा और यह पैसा दीवाली से पहले ही उनके खाते में पहुंच जाएगा। इसका फायदा गुजरात के 9 लाख 61 हजार कर्मचारियों-पेंशनरों को मिलेगा। इसके लिए सरकार अपनी तिजोरी से 464 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

वर्ग-4 के कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला
उप-मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने बताया कि दीवाली के त्योहार पर वर्ग-4 के कर्मचारी अच्छे से दीवाली का त्योहार मना सकें। इसके लिए राज्य सरकार ने उन्हें बोनस के रूप में 3500 हजार रुपए देने का फैसला किया है। इसका राज्य सरकार के कर्मचारियों, पंचायत के कर्मचारियों, यूनिवर्सिटी से संलग्न कॉलेजों और ग्रांट इन एड संस्थाओं के वर्ग-4 के कुल 30,960 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

6 महीने का महंगाई भत्ता नहीं दिया है
इस बारे में आगे बात करते हुए नितिन पटेल ने कहा कि कोरोना के चलते सरकार की आय कम हो गई है। ये हालात कोरोना के चलत अनेक कामों के रुकने से बने। इसके चलते राज्य के कर्मचारियों को पिछले 6 महीने का महंगाई भत्ता भी नहीं दिया जा सका। लेकिन, अब दीवाली के पहले उन्हें 3 महीने का महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।

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