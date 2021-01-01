पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सफलता:पूर्व कर्मचारी ने ही दोस्त के साथ लूट की योजना बनाई, रेकी भी की

सूरत38 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
कार्रवाई - Dainik Bhaskar
कार्रवाई
  • पुलिस ने 19 लाख रुपए लूटने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया

लालगेट के रामपुरा में 19 लाख रुपए की लूट करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों सेे 15.77 लाख बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर गफार शाह और तौसीफ को गिरफ्तार किया है। गफार शाह पेट्रोकेमिकल व्यापारी इकबाल उमर उर्फ असलम तेली के यहां तीन साल पहले नौकरी करता था।

पुलिस की तलाशी में दूसरे आरोपी तौसीफ के पास से प्रेस के कई नकली आईडी कार्ड मिले हैं। पुलिस ने बताया कि गफार के टिप देने के बाद तौसीफ ने कर्मचारी को चाकू मारकर लूटपाट की थी। पुलिस ने नाकेबंदी करके घटना के छह घंटे के भीतर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी गफार गोडाउन के पास रेकी कर रहा था।

जानकारी के अनुसार सुप्रीम ऑयल ट्रेडर्स में काम करने वाले अब्दुल हमीद अब्दुल रहमान अंसारी और मुहम्मद अमीन मुहम्मद यूसुफ शेख शनिवार शाम को 5.30 बजे महिधरपुरा धोबी मोहल्ला मेंे विजय जयंती अंगड़िया पेढ़ी में पैसे पहुंचानेे जा रहे थे। रामपुरा तीन रास्ते पर कृष्ण मंदिर के पास 5.33 बजे तौसीफ ने चाकू मारकर बैग लूट लिया था।

तौसीफ को बहन की शादी के लिए पैसों की जरूरत थी
आरोपी तौसीफ ने बताया की बहन की शादी के लिए उसे पैसे की जरुरत थी। इन दिनों वह बेकार है। उसने अपने दोस्त गफार से रुपए जुटाने की चर्चा की थी। गफार ने पेट्रोकेमिकल व्यापारी का जिक्र करते हुए लूट करने की योजना बनाई थी। दोनों में लूट के पैसे आसपास में बराबर बांटने की बात हुई थी। गफार को मौज-मस्ती करने के लिए पैसों की जरूरत थी। लालगेट पुलिस इंस्पेक्टर यूए डाभी ने बताया कि पैसे खर्च करने की भी जांच की जा रही है।

लाल दरवाजा से पकड़े गए दोनों आरोपी, पुलिस की 6 टीमें लगी थी
महिधरपुरा थाने के सब इंस्पेक्टर डीडी चौहान ने बताया कि दोनों आरोपी लालदरवाजा पटेल वाड़ी के शौचालय के पास थे। दोनों रुपए बांटने के बाद फरार होने वाले थे। पुलिस ने नाकेबंदी करके मानदरवाजा ख्वाजानगर में रहने वाले 26 वर्षीय आरोपी तौसीफ उर्फ गुलाम मोहम्मद बाबू जापानी अंसारी और राजावाड़ी झोपड़पट्टी में रहने वाले गफारशाह मलंगशाह दीवान को गिरफ्तार किया।

दोनों आरोपी हिस्ट्रीशीटर, चोरी और मारपीट के कई मामले भी दर्ज हैं
दोनों आरोपी लूट की योजना बनाने के दूसरेे दिन से ही रेकी शुरू कर दी थी। चार दिन रेकी करने के बाद दो दिन से लूट की कोशिश कर रहे थे। आरोपी व्यापारी और उसके कर्मचारियों पर नजर गड़ाए थे। दोनों आरोपी हिस्ट्री शीटर हैं। उनके खिलाफ चोरी, मारपीट के भी कई मामले दर्ज हैं। सीसीटीवी से पुलिस को इस बात की जानकारी मिल गई थी कि लूट में तौसीफ शामिल है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser