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यूनिवर्सिटी:बीए, बीकाॅम, एमए, एमकाॅम की एक्सटर्नल प्रवेश प्रक्रिया 1 से 27 तक

सूरतएक घंटा पहले
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बीए, बीकाॅम, एमए, एमकाॅम के एक्सटर्नल छात्रों के लिए 1 से 27 फरवरी तक प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। छात्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। छात्रों को अपने बैंक खाते से ऑनलाइन फीस भरनी होगी और उसकी रसीद जमा करानी होगी। आरक्षित वर्ग के छात्रों को जाति प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य है।

दूसरे वर्ष के छात्रों के लिए कोई दस्तावेज नहीं जमा कराना है। उन्हें सिर्फ ऑनलाइन फीस भरनी है। यूनिवर्सिटी ने 18 फरवरी से एक्सटर्नल परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। 5000 से ज्यादा छात्र इस परीक्षा में भाग लेंगे। पिछली परीक्षा में शामिल नहीं हो सके छात्र भी इसमें शामिल हो सकते हैं।

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