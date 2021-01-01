पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

वारदात:व्यापारी से 5.15 लाख रुपए की ठगी, उधार लेने के बाद दुकान बंद कर फरार हो गया

सूरत37 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

व्यापारी से 5.15 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। आस्था इम्पेक्स का संचालक सागर खीमा उधार लेने के बाद दुकान बंद कर फरार हो गया। इस बारे में गोडादरा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। घोड़ दौड़ रोड पर सरेलावाड़ी में स्थित प्रतिष्ठा आवास में रहने वाले नितेश राजकुमार मोहनानी गोडादरा में कैपिटल स्क्वेयर के पीछे राज टेक्सटाइल मार्केट में गुरूटेक्स के नाम से कपड़े का कारोबार करते हैं।

वेसू में डिलाइट अपार्टमेंट बिल्डिंग-2 में रहने वाला सागर आत्माराम खीमा ने आस्था इम्पेक्स के नाम से कपड़े का कारोबार करने की बात करके 94,566 रुपए का कपड़ा उधार लिया था। सागर ने इसका पेमेंट चुका दिया था। 13 अक्टूबर 2020 को 5, 15, 355 रुपए का कपड़ा उधार लेने के बाद दुकान बंद कर फरार हो गया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser