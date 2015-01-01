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कोर्ट का फैसला:बेटी को कब्जे में लेने की पिता की अर्जी खारिज, हफ्ते में 4 घंटे ऑनलाइन समय बिता सकेगा

सूरत/गुजरात30 मिनट पहले
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फेमिली कोर्ट ने बेटी को कब्जे में लेने की पिता की अर्जी खारिज कर दी है। दिवाली पर पिता को गहरा झटका लगा है। हालांकि कोर्ट ने हफ्ते में चार दिन एक-एक घंटे बेटी के साथ ऑनलाइन समय बिताने की छूट दे दी है। इससे पिता को थोड़ी राहत जरूर मिली है।

जानकारी के अनुसार पार्ले प्वाइंट में रहने वाले रमेश (बदला हुआ नाम) की शादी सारिका (बदला हुआ नाम) के साथ हुई थी। दोनों को डेढ़ साल की एक बेटी है। दंपती में झगड़ा होने के बाद पत्नी बेटी को लेकर मायके चली गई। रमेश ने बेटी को अपने साथ रखने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी।

पिता दिवाली का त्योहार बेटी के साथ मनाना चाहता था। गुरुवार को कोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने बच्ची को पति के कब्जे में देने की अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने थोड़ी राहत जरूर दी है।

रमेश 13 से 16 नवंबर तक शाम को 5 से 6 बजे वीडियो कॉल के माध्यम से बेटी के साथ समय बिता सकेगा। पत्नी की ओर से एडवोकेट अश्विन जोगडिया और जागृति उमराठिया ने पैरवी की।

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