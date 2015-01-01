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  • Fearing Illegal Relationship With Wife, Fire Was Set In Tempo car, Police Not Arresting Even After Watching CCTV

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पुलिस की लापरवाही:पत्नी से अवैध संबंध की आशंका में टेम्पो-कार में लगाई थी आग, सीसीटीवी देखने के बाद भी पुलिस नहीं कर रही गिरफ्तार

सूरत20 मिनट पहले
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शहर के सगरामपुरा में 8 नंवबर को कार और टेम्पो में आग लगाने वाले आरोपी को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हनुमान शेरी में रहने वाले हितेश शशिकांत अलकारी ने शिरीष राजपूत पर आरोप लगाया था।

हितेश ने बताया कि सीसीटीवी में दिखाई देने वाला शख्स शिरीष है जो डेढ़ साल से उसे परेशान कर रहा है। हितेश ने कहा कि डेढ़ साल पहले उसका शिरीष की पत्नी के साथ अवैध संबंध था। अवैध संबंध की जानकारी होने के बाद शिरीष ने उसकी अंडे की लारी को बंद करवाने के लिए मनपा में 50 से अधिक अर्जी दी थी।

हितेश ने बताया कि शिरीष ने उसके खिलाफ दुष्कर्म का मामला भी दर्ज करवाया था। आरोपी उसे बर्बाद करना चाहता है। पूरी जानकारी होने के बाद भी पुलिस कोई कदम नहीं उठा रही है।

जानकारी के अनुसार हनुमान शेरी में रहने वाला हितेश शशिकांत अलकारी ठेले पर आमलेट का धंधा करता है। हितेश का ऑटो और उसके बहनोई की कार श्री जयंत उद्यान गार्डन के पास खड़ी थी। रात में 12 से 3 बजे के बीच अज्ञात व्यक्ति ने टेम्पो और कार में आग लगा दी थी। इससे कार में 2 और टेम्पो में 3.30 लाख से अधिक का नुकसान हुआ था। सीसीटीवी फुटेज दिखाने के बाद भी अठवा पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।

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