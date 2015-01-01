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  • Chemical Fire In Gurukrupa Industry In Surat Triggered A Massive Fire After The Blast, Causing Loss Of Life

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केमिकल गोदाम में आग:सूरत में गुरुकृपा इंडस्ट्री के केमिकल गोडाउन में ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग

सूरत39 मिनट पहले
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गोडाउन में ब्लास्ट के बाद लगी आग।
  • गुरुकृपा इंडस्ट्री के इस केमिकल गोदाम में काफी मात्रा में केमिकल रखा है
  • खुशकिस्मती से ब्लास्ट के समय गोडाउन में कोई नहीं था, जिससे जनहानि टल गई

सूरत शहर के भेस्तान इलाके में स्थित गुरुकृपा इंडस्ट्री के केमिकल गोदाम में आज शाम के करीब 4 बजे ब्लास्ट के बाद आग लग गई। गनीमत रही कि ब्लास्ट के समय गोडाउन में कोई मौजूद नहीं था। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने में लगी हुई हैं।

कारखाने के बगल में ही है गोडाउन।
कारखाने के बगल में ही है गोडाउन।

गोडाउन में रखा है काफी मात्रा में केमिकल
गुरुकृपा इंडस्ट्री के इस केमिकल गोदाम में काफी मात्रा में केमिकल रखा है। इसके चलते फायर की टीम पहुंचने तक आग विकराल हो गई थी। आग के बाद बगल में स्थित कारखाने के सभी कर्मचारियों को बाहर निकाल लिया गया था। मौके पर पुलिस बल भी तैनात है।

केमिकल होने के चलते आग विकराल हो गई।
केमिकल होने के चलते आग विकराल हो गई।
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