पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • National
  • Fire At Himani Organic Plant In Bharuch, One Worker Killed, Three Injured

प्लांट में आग:भरूच के हिमानी ऑर्गेनिक प्लांट में लगी आग, एक कर्मचारी की मौत, तीन घायल

भरूच34 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
  • कंपनी के ईटीपी प्लांट में रासायनिक प्रोसेस के दौरान अचानक आग भड़क उठी
  • 11 जून को इसी कंपनी के अंकलेश्वर स्थित प्लांट में भी भीषण आग लग गई थी

गुजरात में भरूज जिले के इंडस्ट्रियल एरिया दहेज में शुक्रवार दोपहर को हिमानी ऑर्गेनिक प्लांट में भीषण आग लग गई। हादसे में एक कर्मचारी की मौत हो गई, वहीं, तीन घायल हो गए। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं। प्लांट के कुछ हिस्सों की आग पर काबू पा लिया गया है। बता दें, हिमानी ऑर्गेनिक कंपनी एग्रो केमिकल का उत्पादन करती है।

प्रोसेसिंग में लगे एक कर्मचारी की मौत हो गई, वहीं अन्य तीन घायल हो गए।
प्रोसेसिंग में लगे एक कर्मचारी की मौत हो गई, वहीं अन्य तीन घायल हो गए।

रासायनिक प्रोसेस के दौरान लगी आग
कंपनी के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी के ईटीपी प्लांट में रासायनिक प्रोसेस के दौरान अचानक आग भड़क उठी। काफी केमिकल होने के चलते आग फैलती चली गई। इससे प्रोसेसिंग में लगे एक कर्मचारी की मौत हो गई, वहीं अन्य तीन घायल हो गए। आग फैलने पर अन्य कर्मचारियों को प्लांट से निकाल लिया गया था।

11 जून को अंकलेश्वर के प्लांट में भी लगी थी आग
उल्लेखनीय है कि इससे पहले 11 जून को इसी कंपनी के अंकलेश्वर स्थित प्लांट में भी ब्लास्ट के बाद ही भीषण आग लग गई थी, जिसमें 3 कर्मचारियों की मौत हो गई थी। वहीं, अन्य दस कर्मचारी घायल हो गए थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंजयपुर में 100 की स्पीड से ऑडी दौड़ा रही लड़कियों ने युवक को टक्कर मारी, 30 फीट दूर मकान की छत पर गिरा, मौत - राजस्थान - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें