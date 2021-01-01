पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हादसा:प्लास्टिक की पन्नी के गोदाम में आग, धुएं से मची अफरा-तफरी

सूरत41 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

उधना के एक रिहाइशी इलाके में अवैध रूप से चल रहे प्लास्टिक की पन्नी के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। धुएं से लोगों में भगदड़ मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 15 से 20 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। दकमलकर्मियों ने तीन घंटे की कड़ी मशक्कत करके आग पर काबू पाया। प्लास्टिक के काले धुएं से परेशान होकर 200 लोग घर से बाहर निकल आए।

आग से कोई जानहानि नहीं हुई। गोदाम मालिक मकसूद सैयद अली पांच भाईयों के साथ गोदाम के ऊपरी मंजिल पर रहता है। जानकारी के अनुसार उधना, अमन सोसाइटी में लकी स्टार ट्रेडिंग नामक गोदाम में रविवार को दोपहर 12.57 बजे अचानक भीषण आग लग गई।

गोदाम में प्लास्टिक के सवा लाख रोल रखे हुए थे, जो जल गए। फायर ऑफिसर कृष्णा मोड ने बताया कि पूरा इलाका रिहाइशी है, प्लास्टिक का गोदाम अवैध तरीके से चल रहा था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser