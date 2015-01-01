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  • 6 Rounds Of Firing Between The Police And The Accused On The Highway, The Jawans Stabbed The Accused In The Leg.

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पुलिस पर फायरिंग:हाईवे पर पुलिस और आरोपी के बीच 6 राउंड फायरिंग, जवानों ने आरोपी के पैर में गोली मारकर धर दबोचा

गुजरातएक घंटा पहले
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आरोपी की कार जो भागते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी।
  • पुलिस ने ओवरटेक कर कार रोकी तो रुकते ही आरोपी ने तड़ातड़ फायरिंग शुरू कर दी
  • पुलिस के एक जवान ने उसके पैर में गोल मार दी। आरोपी कुछ दूर जाकर ही गिर गया

गुजरात में सुरेंद्रनगर जिले के मालवण-ध्रांगधा हाईवे पर फिल्मों जैसे दृश्य लोगों ने अपनी आंखों से देखा। दरअसल पुलिस ने एक कार चालक को पकड़ने ओवरटेक कर अपनी कार उसकी कार के सामने खड़ी कर दी आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी कार के पीछे खड़े होकर जवाबी कार्रवाई की और कार से उतरकर भाग रहे आरोपी के पैर में गोली मारकर उसे धर दबोचा। मामला गुरुवार देर रात का है।

पुलिस ने ओवरटेक कर रोकी थी आरोपी की कार
पाटडी तहसील की पुलिस को सूचना मिली थी कि एक शख्स कार में विदेशी शराब लेकर आ रहा है तो पुलिस उसे पकड़ने मुस्तैद हो गई। जैसे ही पुलिस ने उसकी कार को रोकने की कोशिश की तो कार चालक बिस्मिल्लाह खान कार लेकर भागने लगा। पुलिस की टीम ने भी स्विफ्ट कार से उसका पीछा किया और करीब 20 किमी की दूरी पर ओवरटेक कर अपनी कार उसकी कार के सामने रोक दी। तभी आरोपी ने पुलिस की कार पर तीन राउंड फायरिंग कर दी। इस दौरान हाईवे से गुजर रहे कई वाहन चालकों ने भी फायरिंग का ये दृश्य देखा।

पुलिस की कार पर फायरिंग के निशान।
पुलिस की कार पर फायरिंग के निशान।

फायरिंग के बाद कार से उतरकर भागने लगा
हालांकि, गोली किसी भी पुलिसकर्मी को नहीं लगी। फायरिंग होते ही जवान झुककर दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गए और जवाबी कार्रवाई की। पुलिस की फायरिंग से घबराया बिस्मिल्लाह कार से उतरकर भागने लगा तो पुलिस के एक जवान ने उसके पैर में गोल मार दी। आरोपी कुछ दूर जाकर ही गिर गया और इस तरह पुलिस ने उसे धर दबोचा। आरोपी की कार से विदेशी शराब का जत्था भी मिला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है।

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