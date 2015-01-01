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महंगा हुआ सफर:दिवाली और छठ के लिए नई ट्रेनें शुरू कीं फिर भी टिकट नहीं, इधर फ्लाइट का किराया 10 हजार तक पहुंच गया

सूरत10 मिनट पहले
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प्रतीकात्मक फोटो।
  • सूरत से संचालित होने वाली उड़ानों का किराया 8 से 10 हजार के बीच जा पहुंचा है
  • अकेले सूरत से लाखों लोग गांव जाना शुरू कर चुके हैं। सबसे ज्यादा भीड़ आज 13 नवंबर को रहेगी

कोरोना के कारण मार्च से जून तक होने वाली शादी की तारीख शिफ्ट होकर नवंबर और दिसंबर में हो रही हैं। इसके अलावा 14 नवंबर से दिवाली वेकेशन और उसके कुछ दिनों बाद बिहार और पूर्वांचल का सबसे बड़ा महा पर्व छठ पूजा भी है। इसके चलते अब स्पेशल ट्रेनें भी फुल हो चुकी हैं। ट्रेनों में भीड़ भाड़ कम हो, इसके लिए और सूरत-भागलपुर, उधना-दानापुर, उधना-मंडुआडीह समेत कई ट्रेनें चलाई गई हैं, लेकिन भीड़ जस की तस बनी हुई है।

अकेले सूरत से लाखों लोग गांव जाना शुरू कर चुके हैं। सबसे ज्यादा भीड़ आज 13 नवंबर को रहेगी। भारी संख्या में लोग अपने-अपने घरों को रवाना हो रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान, दिल्ली जाने वाली भी ट्रेनों की यही स्थिति हो चली है। ट्रेनों में यात्रियों के लिए जगह नहीं है। दिवाली फेस्टिवल के लिए ट्रेनें फुल हो चुकी है। इसका फायदा अब विमानन कंपनियों ने उठाया है। सूरत से संचालित होने वाली उड़ानों का किराया 8 से 10 हजार के बीच जा पहुंचा है। आमतौर पर ऑफ सीजन में उड़ानों का किराया अधिकतम चार से पांच हजार तक ही पहुंचता है।

वर्तमान स्थिति में सूरत से अन्य शहरों का हवाई किराया

शहररेग्युलर किरायाबढ़ा हुआ किराया
गोवा3000-35009000-10000
दिल्ली2500-30005500-6500
मुंबई2500-30004500-5500
वाराणसी3000-35005500-6500
कोलकाता3500-40006000-6500
बेंगलुरू3000-35005500-6000
जयपुर2500-30004000-5000
लखनऊ3000-35004500-5000
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