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धोखाधड़ी:विदेशी कंपनियों के मास्क दिलाने का झांसा, 48.14 लाख की ठगी

सूरत2 घंटे पहले
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फाइल फोटो
  • फर्जी वेबसाइट बनाकर विदेशी कंपनियों के ब्रांडेड मास्क सस्ते में दिलाने का झांसा दिया, हरियाणा से गिरफ्तार

कोरोना काल के दौरान अमेरिका सहित अन्य देशों के ब्रांडेड मास्क सस्ते मे दिलाने का झांसा देकर 48.14 लाख की धोखाधड़ी के दर्ज मामले में साइबर क्राइम पुलिस ने सात माह बाद आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के दौरान अन्य इस तरह की ठगी के अन्य गुनाहों की गुत्थी सुलझने की भी उम्मीद जताई है।

साइबर क्राइम के अनुसार आरोपी गुरुजीत सिंह जगजीत सिंह ने एक फर्जी वेबसाइट बनाई थी। जिसके माध्यम से उसने अमेरिका, सिंगापुर और दुबई जैसे देशों से ब्रांडेड मास्क भारत में सप्लाई करने के लिए अलग- अलग लोगों से संपर्क किया था। इसी वेबसाइट के माध्यम से शिकायतकर्ता ने आरोपी से संपर्क कर मास्क खरीदने की इच्छा जताई थी।

आरोपी ने झांसे में लेकर सिंगापुर से सबसे कम कीमत पर मास्क दिलाने का भरोसा दिलाया था। जिसमें एन 95 मास्क मात्र 75 पैसे में आरोपी ने देने का वादा किया था। इसी वादे के आधार पर अलग-अलग कंपनी के मास्क के लिए शिकायतकर्ता से कुल 32.55 लाख रुपए आरोपी ने थाईलैंड की बैंक के खाते में ट्रांसफर करवा लिए थे।

साइबर क्राइम सेल ने सात माह बाद पकड़ा

माल दुबई एयरपोर्ट पर फंसा होने की रची थी झूठी कहानी इसके बाद आरोपी ने शिकायतकर्ता से और पैसे एंठने के लिए झूठी कहानी बनाई और फोन कर बताया कि माल सिंगापुर से आकर दुबई एयरपोर्ट पर रखा है। जहां पर कस्टम अधिकारी माल भेजने के लिए ब्रोकरेज की मांग कर रहे हैं। साझे में आए शिकायतकर्ता ने आरोपी द्वारा बताए गए नकुल और दूसरे अन्य के खाते में 15.59 लाख रुपए जमा करवाएं थे।

इसके बाद आरोपी ने फर्जी इनवाइस और एयरवे बिल भी भेज दिया, लेकिन न मास्क आए और ही आरोपी से संपर्क हो सका। अप्रैल में जब कई दिनों तक आरोपी से संपर्क नहीं हुआ तो उन्होंने साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराई। जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया है।

कुबेरजी मार्केट के व्यापारी के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज
सूरत | एक कपड़ा कारखाना के संचालक ने कुबेरजी मार्केट के व्यापारी के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। मॉडल टाउन निवासी वीरेंद्र लालराम जाट का कपड़े का कारखाना है। उनके पास से रिंगरोड स्थित कुबेरजी मार्केट में लक्ष्मी क्रिएशन और मिलाप फैशन के संचालक दिनेश पीठडिया ने 21 फरवरी 2017 में 18 लाख रुपए का उधार में माल खरीदा था।

जिसका किश्तों में भुगतान करने का भरोसा दिलाया था। इसमें से आरोपी ने 8 लाख रुपए का भुगतान कर दिया, लेकिन बाकी का पैसा नहीं चुकाया और दुकान बंद कर फरार हो गए।वीरेंद्र ने दिनेश के खिलाफ सलाबतपुरा थाने में 10 लाख की धोखाखड़ी का मामला दर्ज कराया है। करवाया गया है। दिवाली से पहले घोखाधड़ी के मामले सामने आने से व्यापारियों में डर और चिंता का माहौल है।

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