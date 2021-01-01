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जरूरी सलाह:आज से 9वीं और 11वीं के स्कूल खुलेंगे, 90 और 50 प्रतिशत अभिभावकों ने दी सहमति

सूरतएक घंटा पहले
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जरूरी सलाह - Dainik Bhaskar
जरूरी सलाह
  • बच्चे की तबीयत अगर खराब हो तो स्कूल न भेजें अभिभावक

सोमवार से 9वीं और 11वीं के स्कूल खुलेंगे। शहर के स्कूलों में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शहर के एक हजार स्कूलों में लगभग 3 लाख छात्र हैं। स्कूल संगठन के मुताबिक पहले दिन स्कूलों में शामिल होने के लिए 9वीं के 90 प्रतिशत और 11वीं में 50 प्रतिशत छात्रों का सहमति पत्र मिला है। अब सोमवार को स्पष्ट हो पाएगा कि पहले दिन कितने छात्र स्कूल आते हैं।

छात्रों को खाना और पीने का पानी घर से लाना होगा। मास्क पहनना अनिवार्य होगा। अभिभावकों को यदि अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना है तो ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। किसी छात्र की तबीयत खराब है तो उसे स्कूल नहीं भेजें। स्कूलों में टेम्प्रेचर मापने और हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था होना अनिवार्य है। क्लास रूम में छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग के मुताबिक ही बैठाया जाएगा।

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