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सर्च:गांधीनगर एफएसएल की टीम ने लेखपाल हिरल धोलकिया के ऑफिस में बारीकी से छानबीन की

सूरत21 मिनट पहले
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धनतेरस के दिन महिला लेखपाल घूस लेते गिरफ्तार हुई थी
  • सूरत में पहली बार रिश्वतकांड में एंटी करप्शन ब्यूरो ने फोरेंसिक क्राइम सीन प्रोफाइलिंग की

सूरत में पहली बार एसीबी ने महिला लेखपाल हिरल धोलकिया रिश्वतकांड में फोरेंसिक क्राइम सीन प्रोफाइलिंग किया है। इस कार्रवाई में पुलिस इंस्पेक्टर डीएम वसावा और गांधीनगर के एफएसएल की अधिकारी डॉ. हेमा आचार्य, एसीबी की फोरेंसिक एडवाइजर जतनबेन पंड्या के साथ गांधीनगर एफएसएल की टीम ने जांच-पड़ताल की।

जानकारी के अनुसार पेढ़ी नामा बनाने के लिए अडाजण की इंचार्ज महिला रेवन्यू लेखपाल हिरल धोलकिया और बिचौलिया कांति पटेल को 1 हजार रुपए घूस लेते हुए एसीबी ने 13 नवंबर को गिरफ्तार किया था। एसीबी की टीम ने सर्च करके बिचौलिए कांति पटेल की कुर्सी की गद्दी, टेबल के ड्रॉवर और टेबल के नीचे से 40420 और हिरल पटेल के ऑफिस से 50,000 समेत कुल 95920 रुपए नकद बरामद किया था।

एसीबी की पूछताछ में आरोपी नकदी के बारे में सही जवाब नहीं दे पाए थे। मामले की गहराई से छानबीन करने के लिए एसीबी ने फोरेंसिक साइंस गांधीनगर के फोरेंसिक एक्सपर्ट की देखरेख में शुक्रवार को लेखपाल के ऑफिस में क्राइम सीन प्रोफाइलिंग की।

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