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बजट में गुजरात:गांधीनगर 'गिफ्ट' सिटी में वर्ल्ड क्लास का फिनटेक हब बनाया जाएगा, अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड के लिए भी 1624 करोड़ रुपए का फंड

अहमदाबादएक घंटा पहले
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गांधीनगर के पास बन रही है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी (गिफ्ट)। - Dainik Bhaskar
गांधीनगर के पास बन रही है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी (गिफ्ट)।
  • गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी (गिफ्ट) देश की पहली स्मार्ट सिटी है
  • फिनटेक का हब सिंगापुर ही है और भारत इस सेक्टर में नया मार्केट बनने जा रहा है

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। उन्होंने बजट में गुजरात के गांधीनगर में आकार ले रही 'गिफ्ट' सिटी के विकिसत किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस टेक्नो पार्क को जल्द से जल्द विकसित करेगी, जिससे करीब 1.5 लाख रोजगार का सृजन होगा। बता दें, गुजरात इंटरनेशनल फायनेंस टेक सिटी (गिफ्ट) देश का पहला इंटरनेशनल फायनेंशियल सर्विस सेंटर है।

सिंगापुर के बाद, भारत फिनटेक क्षेत्र में नया मार्केट
उल्लेखनीय है कि फायनेंशियल टेक्नोलॉजी (फिनटेक) सेवा क्षेत्र में नया निवेश लाने के लिए गुजरात सरकार द्वारा फिनटेक पार्क का निर्माण करवाया जा रहा है। फिनटेक पार्क गांधीनगर के पास रही 'गिफ्ट' सिट में ही आकार ले रहा है। बता दें फिनटेक सेक्टर में हाल ही के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। वर्तमान में फिनटेक का हब सिंगापुर ही है और भारत इस सेक्टर में नया मार्केट बनने जा रहा है।

886 एकड़ में फैली है 'गिफ्ट' सिटी
गांधीनगर के पास बन रही गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी (गिफ्ट) भारत की सबसे पहली स्मार्ट सिटी है। गिफ्ट सिटी 886 एकड़ में फैला हुई है। सिटी के डेललपमेंट का काम तेजी से चल रहा है और वर्तमान में इसके निर्माण कार्य में यहां 9 हजार से अधिक कर्मचारियों व इंजीनियर्स की टीम लगी हुई है।

सारी सुविधाओं से लोग होगी 'गिफ्ट' सिटी
गिफ्ट सिटी का इन्फ्रास्ट्रक्चर यूनिक है। परिसर में डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम, यूटिलिटी टनल, कचरा एकत्र करने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम जैसी सारी सुविधाएं मौजूद होंगी। सिटी में 7 टॉवर होंगे, जिनमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बैंक, आईटी कंपनियां, बीमा कंपनिया, अंतरराष्ट्रीय शेयर बाजार और देश की पहली इंटरनेशनल फायनेंस सर्विस सेंटर होगा।

अलंग शिप यार्ड के डेवलपमेंट के लिए 1624 करोड़ रुपए का फंड
इसके अलावा सीतारमण ने भावनगर स्थित अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड के लिए भी 1624 करोड़ रुपए का फंड देने की बात कही। इस फंड का उद्देश्य अलंग में शिप ब्रेकिंग के अलावा मीडियम साइड की शिप्स की रिसाइक्लिंग की प्रोसेम में तेजी लाना है। बता दें, अलंग दुनिया का सबसे शिप ब्रेकिंग यार्ड है। यहां हर साल लगभग 400 जहाज टूटने के लिए आते हैं। अब अलंग यार्ड में जहाज की रिसाइक्लिंग करने पर भी फोकस किया जा रहा है।

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