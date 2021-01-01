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चुनाव की तैयारी:अडाजण सोसाइटी में गार्डन वेस्ट की समस्या, राजनीतिक दलों के प्रवेश पर लगाई रोक

सूरतएक घंटा पहले
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मनपा चुनाव निकट आते ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अडाजण क्षेत्र की एक सोसाइटी में गार्डन वेस्ट का निकाल नहीं होने से राजनीतिक पार्टियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। वार्ड नंबर-10 अडाजण पाटिया की स्नेह स्मृति सोसाइटी में लोगों ने बैनर लगाकर विरोध किया है। बैनर पर लिखा है कि सोसाइटी में त्वरित कचरे का निकाल (गार्डन वेस्ट) की समस्या जब तक हल नहीं होगी, तब तक किसी भी राजनीतिक पार्टी को सोसाइटी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

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