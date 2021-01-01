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  • 'Gay' Prince Manvendra Singh Said I Did Not Join BJP, Only Came To Support The Eunuchs In Vadodara's Program.

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विवाद:'गे' प्रिंस मानवेंद्र सिंह ने कहा - मैं भाजपा में शामिल नहीं हुआ, पार्टी के कार्यक्रम में सिर्फ ट्रांसजेंडर समाज का सपोर्ट करने पहुंचा था

वडोदराएक घंटा पहले
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राजपीपला के 'गे' प्रिंस मानवेन्द्रसिंह गोहिल। - Dainik Bhaskar
राजपीपला के 'गे' प्रिंस मानवेन्द्रसिंह गोहिल।
  • वडोदरा में आयोजित भाजपा के कार्यक्रम में मानवेंद्र सिंह किन्नरों समुदाय के साथ नजर आए थे
  • गोहिल का कहना है कि वे भाजपा पार्टी का सपोर्ट जरूर करते हैं, लेकिन वे पार्टी का हिस्सा नहीं हैं

बीते बुधवार को वडोदरा में आयोजित भाजपा के कार्यक्रम में राजपीपला के 'गे' प्रिंस मानवेन्द्रसिंह गोहिल किन्नरों समुदाय के साथ नजर आए थे। इसके बाद भाजपा पार्टी की ओर से दावा किया गया था प्रिंस गोहिल ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। लेकिन, गोहिल के इस बयान के बाद 'वे भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं' से विवाद की स्थिति पैदा हो गई है।

वडोदरा में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में 50 से अधिक ट्रांसजेंडर बीजेपी में शामिल हुए।
वडोदरा में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में 50 से अधिक ट्रांसजेंडर बीजेपी में शामिल हुए।

प्रिंस गोहिल ने सार्वजनिक रूप से बयान जारी कर कहा है कि वे भाजपा या किसी भी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा है कि वे कुछ मामलों में भाजपा पार्टी का सपोर्ट जरूर करते हैं। गोहिल का कहना है कि वे भाजपा के कार्यक्रम में किन्नर समुदाय के आग्रह पर उनका सपोर्ट करने भर पहुंचे थे।

बता दें, वडोदरा शहर के भाजपा कार्यालय में शहर भाजपा अध्यक्ष डॉ. विजय शाह की मौजूदगी में आयोजित समारोह में मानवेन्द्र सिंह गोहिल, नीरू कुंवर, उर्वशी कुंवर, कृष्णा जोशी, मानवी वैष्णव, अक्रुति पटेल, देवांशी बजाज नजर आए थे। इसके बाद भाजपा ने अपनी वेबसाइट में और इसके बाद अखबारों के जरिए भी इसकी पुष्टि की थी, लेकिन गोहिल के पार्टी में शामिल न होने की बात पर राजनीति गर्मा गई है।

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