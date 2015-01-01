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  • The Girl Living In A Live in Took A Loan For Her Boyfriend From The Jewels Stolen From The Father's House;

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प्रेम प्रकरण:लिव-इन में रहने वाली लड़की ने ब्वॉयफ्रेंड के लिए पिता के घर से चुराए गहनों से लोन लिया, किस्त नहीं चुकाने पर हुआ खुलासा

अहमदाबाद10 मिनट पहले
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प्रतीकात्मक फोटो।
  • डेढ़ साल पहले घर में किसी को बिना बताए प्रेमी के साथ लिव-इन में रहने चली गई थी
  • जांच करवाई तो पता चला की उनकी बेटी ने 50 हजार रुपए का गोल्ड लोन लिया था

अहमदबाद में लिव-इन में रहने वाली एक लड़की ने अपने माता-पिता के घर से गहने चोरी किए और उससे गोल्ड लोन ले लिया। जब पिता के घर फायनेंस कंपनी का नोटिस पहुंचा तो उन्होंने जांच करवाई और पता चला कि उनकी बेटी ने ही इन गहनों से लोन ले लिया था। इस तरह उन्हें बेटी द्वारा घर से गहने चुराए जाने की बात पता चली। पिता ने बेटी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है।

डेढ़ साल पहले चली गई थी घर से
शहर के नवा वाडज इलाके में रहने वाले अरविंदभाई परमार द्वारा पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत के अनुसार, उनकी चार बेटियों में से तीसरे नंबर की बेटी करीब डेढ़ साल पहले घर छोड़कर चली गई थी। बाद में पता चला कि वह अपने प्रेमी के साथ लिव-इन में रह रही है। बेटी को वापस बुलाने की कोशिश की गई, लेकिन परिवार नाकाम रहा। इसके चलते पूरे परिवार ने बेटी से संबंध तोड़ लिए थे।

फायनेंस कंपनी से नोटिस आया तो पता चला
अरविंद भाई ने बताया कि पिछले महीने उनके पास गोल्ड लोन फायनेंस कंपनी के लगातार दो नोटिस आए, जिसमें लिखा था कि 14 हजार रुपए की किस्त तुरंत जमा करें। अरविंद भाई ने कोई लोन नहीं लिया था। इसलिए उन्होंने जांच करवाई तो पता चला की उनकी बेटी ने 50 हजार रुपए का गोल्ड लोन लिया था। जब गहनों की जांच की गई तो पता चला कि वे बेटी ही घर से चुराकर ले गई थी। इसका पता चलते ही अरविंद भाई ने पुलिस में बेटी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। जांच में पता चला है कि बेटी ने गहने अपने और ब्वॉयफ्रेंड के खर्च के लिए चुराए थे।

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