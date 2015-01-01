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जो बाइडेन के वतन डेलावर से ग्राउंड रिपोर्ट:डेलावर की 85 फीसदी लिकर शॉप पर गुजरातियों का कब्जा, गुजरातियों के अनुसार - बाईडेन को मोदी या भारत विरोधी होने की बात गलत

डेलावर (यूएसए)25 मिनट पहले
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भारतीय समुदाय के लोगों से हाथ मिलाते हुए जो बाइडेन की पुरानी फोटो।
  • दस लाख की आबादी वाले डेलावर के रहने वाले हैं नव-निर्वाचित प्रेसिडेंट जो बाइडेन
  • डेलावर में रहने वाले गुजरातियों और भारतीयों के साथ बाइडेन के अच्छे संबंध
  • ओबामा के समय में न्युक्लियर सप्लाई डील के वक्त बाइडेन भारत के फेवर में थे
  • बीएपीएस के मंदिर में हरेक बड़े मौके पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई

रेखा पटेल, डेलावर (यूएसए)। अमेरिका में आजकल डेलावर स्टेट की ही सबसे ज्यादा चर्चा है। इसका कारण है हाल ही में संपन्न हुआ बाइडेन और ट्रंप के बीच का चुनाव। दरअसल, प्रेसिडेंट बाइडेन डेलावर स्टेट के ही रहने वाले हैं। डेलावर मिड एटलांटिक औशियन के किनारे स्थित अमेरिका का स्माल वंडर कहे जाने वाला स्टेट है। इसे डायमंड या फर्स्ट स्टेट के रूप में भी पहचाना जाता है। आजाद अमेरिका के समय सबसे पहले कॉलोनियां बसाई गईं तब फेडरल के निर्माण की शुरुआत सबसे पहले यहीं से हुई थी। करीब 10 लाख की आबादी वाले इस राज्य की राजधानी डोवर है और यहां का सबसे बड़ा शहर विल्मिंग्टन है।

डेलावर में रहने वाले भारतीय बिजनेसमैन पलाश गुप्ता के साथ बाइडेन।
डेलावर में रहने वाले भारतीय बिजनेसमैन पलाश गुप्ता के साथ बाइडेन।

न्यूक्लियर सप्लाई डील में भारत के समर्थन में थे बाइडेन
डेलावर में रहने और बिजनेस करने वाले पलाश गुप्ता कहते हैं कि बाइडेन के कजिन मुंबई में रहते हैं। इसलिए उनकी इच्छा मुंबई जाने की है। उनका भारतीयों के प्रति हमेशा से लगाव रहा है। इस बात की पूरी उम्मीद है कि उनका लगाव भारत से आगे भी रहेगा, क्योंकि भारत प्रगतिशील देश है। जब ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, तब न्युक्लियर सप्लाई डील में बाइडेन भारत के समर्थन में थे और उन्होंने ही सिविल न्युक्लियर एग्रीमेंट पास कराया था।

इसी तरह डेलावर में रहने वाले और न्यूकेसल काउंटी के हिस्टोरिकल बोर्ड में सदस्य परेश पटेल कहते हैं कि बाइडेन मेरे घर से एक मील की दूरी पर ही रहते हैं। इसलिए मैं मेरा परिवार से पिछले 36 सालों से उनसे और उनके परिवार से परिचित है। इलेक्शन में जीत के बाद बाइडेन जब डेलावर के चर्च में कैंडिल जलाने आए थे, तब वे परिवार के साथ चर्च में उपस्थित थे। परेश बताते हैं कि हमारे बाइडेन के परिवार से अच्छे रिलेशन हैं।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 में अमेरिका में ओबामा सरकार के समय वॉशिंग्टन में पार्लियामेंट के ज्वॉइंट सेशन को संबोधित किया था। तस्वीर में पीछे तत्कालीन वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और हाउस स्पीकर पॉल रियान मोदी को सुनते हुए।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 में अमेरिका में ओबामा सरकार के समय वॉशिंग्टन में पार्लियामेंट के ज्वॉइंट सेशन को संबोधित किया था। तस्वीर में पीछे तत्कालीन वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और हाउस स्पीकर पॉल रियान मोदी को सुनते हुए।

जो बाइडेन के भारत विरोधी ओर मोदी विरोधी होने की बात गलत
वहीं, बिजनेसमैन परेश पटेल कहते हैं कि व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया में दिखाए गए वीडियो और पोस्ट में दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दोस्त हैं। जबकि बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हेरिस भारत विरोधी और मोदी विरोधी हैं और उनका झुकाव इस्लाम की तरफ ज्यादा है। इस बात को नकारते हुए परेश कहते हैं कि ये बात बिल्कुल गलत है। बाइडेन ने कुछ समय पहले ही कहा था कि भारत के साथ संबंध और मजबूत करेंगे। इसके अलावा डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक साल से भारत के पक्ष में कई बार आवाज भी उठाई है। वहीं, ओबामा के समय वाइस प्रेसिडेंट रह चुके जो बाइडेन ने 2014 में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया था। परेश पटेल ने ही इलेक्शन के समय बाइडेन के लिए बोट बैंक बनाने काफी योगदान दिया है।

भारतीय समुदाय के लोगों के साथ जो बाइडेन की पुरानी फोटो।
भारतीय समुदाय के लोगों के साथ जो बाइडेन की पुरानी फोटो।

हरेक हिंदू त्योहारों में मौजूद रहते हैं जो बाइडेन
वे कई भारतीयों के साथ जुड़े हुए हैं। वर्षों से इसी स्टेट में रहने के चलते हम उन्हें करीब से जानते हैं। बाइडेन डेलावर स्टेट में काउंसलर और सेनेटर की करियर के दौरान कई हिंदू त्योहारों गरबा, दिवाली में शरीक हुआ करते थे और सभी से प्रेमभाव से मिलते थे। वे भारतीयों का अभिवादन हमेशा दोनों हाथ जोड़कर करते हैं। यहां स्थित बीएपीएस के मंदिर में हरेक बड़े मौके पर अपनी उपस्थित दर्ज करवाते हैं। अपने अच्छे व्यवहार के चलते वे यहां भारतीयों में काफी लोकप्रिय हैं। इसके साथ ही वाइस-प्रेसिडेंट कमला हेरिस का तो भारत से खास रिश्ता है और उम्मीद रखते हैं कि आगे यह रिश्ता और मजबूत होगा।

डेलावर में गुजरातियों का बोलबाला, 85 फीदी लिकर शॉप गुजरातियों की
प्रेसिडेंट के इस छोटे से राज्य में गुजरातियों का काफी बोलबाला है। इसमें लिकर के बिजनेस में तो 85 फीसदी से अधिक स्टोर्स गुजरातियों के पास ही हैं। यहां लिकर की एक पूरी लॉबी भी है। पूर्व में पेन्सिनवेनिया और उत्तर में न्यूजर्सी, पश्चिम और दक्षिण में मेरीलैड में, तीन स्टेट से जुड़े इस स्टेट का अपना अलग ही महत्व है। न्यूजर्सी, डेलावर को जोड़ने वाला ब्रिज 'डेलावर मेमोरियल ब्रिज' फेमस है।

डेलावर में रहने वालीं गुजराती लेखिका रेखा पटेल से हाथ मिलाते हुए जो बाइडेन।
डेलावर में रहने वालीं गुजराती लेखिका रेखा पटेल से हाथ मिलाते हुए जो बाइडेन।

बाइडेन को पोलो खेलने और हंटिंग का शौक
2020 के अमेरिका के इलेक्शन में जो बाइडेन प्रेसिडेंट के रुप में चुने गए हैं। इसलिए उनके भूतकाल की कई बातें जानना जरूरी हैं। उन्होंने 1960 में डेलावर की यूनिवर्सिटी से पढाई की थी। इसके बाद सिरेक्यूज यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। 1966 में उनकी पहली वाइफ नीलिया के साथ वापस डेलावर के विल्मिंगटन में स्थायी हो गए स्थानीय कंपनी में एटर्नी के रूप में काम किया। मीडियम क्लास फैमिली से आने वाले बाइडेन स्वभाव से मर्यादित हैं और जीवन में पैसों को ज्यादा महत्व नहीं देते। पिता के शौक और करियर को लेकर उनके साथ बचपन से ही पोलो खेलने व हंटिंग के शौकीन रहे हैं। सामान्य फैमिली से आने के चलते वे मीडियम क्लास फैमिलीज के बारे में भी सोचेंगे, इसकी उम्मीद की जा सकती है।

वर्ष 1972 में एक कार हादसे में पहली पत्नी और बेटी की मौत हो गई थी।
वर्ष 1972 में एक कार हादसे में पहली पत्नी और बेटी की मौत हो गई थी।

हादसे में पहली पत्नी और बेटी की मौत हो गई थी
1972 में 29 सार की उम्र में जो बाइडेन सहू से सेनेटेर उम्मीदवार के रुप में चुने गए थे, लेकिन इसकी खुशी वे मना नहीं सके थे। क्योंकिं, चुनाव के कुछ दिनों बाद ही पहली पत्नी और बेटी की कार हादसे में मौत हो गई थी। हादसे में दो बेटे बच गए थे। उनकी देखभाल में बाइडेन की बहन ने बड़ी भूमिका निभाई। बाइडेन ने 1977 में जील से दूसरी शादी की, जो कॉलेज में प्रोफेसर थीं। बाइडेन 36 साल तक सेनेटर रहे। इसके साथ ही फॉरेन रिलेशन कमिटी के मेंबर भी रह चुके हैं। उसके बाद ओबामा की प्रेसिडेंसी में 8 सालों तक वाइस प्रेसिडेंट रहे। आज ट्रम्प को हराकर प्रेसि़डेंट की कुर्सी तक जा पहुंचे हैं। हालांकि, उन्हें जनवरी तक का और इंतजार करना होगा।

परिवार के सदस्यों के साथ जो बाइडेन।
परिवार के सदस्यों के साथ जो बाइडेन।

पारिवारिक हैं बाइडेन
बाइडेन सॉफ्ट स्पोकन यानी की मीठा बोलते हैं। इसी के चलते 44 सार के पॉलिटिकल करियर में उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही गई। आज 77 साल की उम्र में भी उनमें पहले जैसा ही जोश है। इसके अलावा सबसे खास बात ये है कि वे पारिवारिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। परिवार के सभी लोगों से उनका काफी लगाव है। सेनेटर के लंबे कार्यकाल के दौरान वे लगभग रोजाना डेलावर से वॉशिंग्टन डीसी तक की डेढ़ घंटे की ट्रेन यात्रा करते थे, जिससे कि परिवार को समय दे सकें।

डेलावर में स्थित जो बाइडेन का घर।
डेलावर में स्थित जो बाइडेन का घर।

बाइडेन की संपत्ति की बात करें तो डेलावर में उनके दो घर हैं, जिसमें से एक घर ग्रीनवेल डेलावर में दो साल पहले ही बाइडेन और पत्नी जील ने खरीदा था। चुनाव प्रचार के दौरान कोविड से बचने के लिए उन्होंने घर के बेसमेंट में ही ऑफिस बनाया था। इसी ऑफिस से ऑनलाइन सभाएं भी की थीं। उनकी इस कार्यशैली को भी काफी पसंद किया गया था, जो शायद उन्हें वोट दिलाने में भी काम आई।

डेलावर में कोर्ट बिल्डिंग के पास लेखक रेखाबेन पटेल।
डेलावर में कोर्ट बिल्डिंग के पास लेखक रेखाबेन पटेल।

इसलिए ट्रंप के फेवर में थे लोग
बाइडेन के इलेक्ट होने के बाद अब उनके शपथ लेने के लिए जनवरी महीने का इंतजार किया जा रहा है। कोविड के चलते हुए आर्थिक नुकसान के साथ नस्लीय हिंसा के समय ट्रंप हालात ठीक से संभाल नहीं सके थे। ट्रंप के समय बिजनेस में साहसी लोगों को काफी मौका मिलने की संभावना थी। इसके साथ ही अधिकतर लोग यह भी मानते थे कि इस्लामी आतंकवाद से ट्रंप अच्छे तरीके से निपट सकते हैं। इसी का नतीजा था कि बड़ी संख्या में लोग ट्रंप के फेवर में थे।
बाइडेन राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। उन्होंने अमेरिका मेक्सिको की बॉर्डर के विस्थापित परिवारों के फेवर में भी आवाज उठाई थी। नस्लीय हिंसा में ट्रंप सरकार की उदासीनता मानने और रेसिज्म के खिलाफ आवाज उठाने के चलते बाइडेन युवाओं में लोकप्रिय हैं। इसी का नतीजा है कि कांटे की टक्कर में वे ट्रंप को मात दे पाए।

डेलावर में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए टैक्स फ्री के अनेकों बोर्ड लगाए गए हैं।
डेलावर में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए टैक्स फ्री के अनेकों बोर्ड लगाए गए हैं।

यहां खास देखने लायक स्थल न होने पर भी अमेरिका में यह स्टेट फेमस है। इसका खास कारण ये है कि यहां खरीदारी पर सेलटैक्स नहीं देना पड़ता। यानी की यह टैक्स फ्री स्टेट है। अमेरिका की अधिकतर बड़ी कंपनियां अपने कार्पोरेट ऑफिस यहीं के एड्रेस पर रजिस्टर कराती हैं, क्योंकि उन्हें यहां कम टैक्स देना पड़ता है। पड़ोसी स्टेट्स की तुलना में डेलावर में प्रॉपर्टी टैक्स काफी कम है। इसी वजह से यहां रहने और प्रॉपर्टी खरीदने की होड़ लगी रहती है। अंत में हरेक देश की प्रगति के लिए जितनी प्रजा जवाबदार होती ही, उतनी ही जवाबदारी शासक की भी होती है। आशा करते हैं कि आने वाले वर्ष अमेरिका के लिए सुनहरे होंगे.. गॉड ब्लेस अमेरिका

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