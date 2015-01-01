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  • Gujarat's Recovery Rate Decreased By 1% In One Day, Then Surat Stable, More Than Thousand Patients On Second Day; Recovery Rate Also Decreased

कोरोना:गुजरात की रिकवरी दर एक दिन में .1% घटी तो सूरत की स्थिर, दूसरे दिन भी हजार से ज्यादा मरीज; रिकवरी दर भी घटी

सूरत2 घंटे पहले
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फाइल फोटो

प्रदेश में कोरोना को काबू होने की लगातार बढ़ रही रफ्तार अनलॉक-6 के 7वें दिन न सिर्फ थम गई, बल्कि .1 प्रतिशत घटकर 91.15 प्रतिशत रह गई। दूसरी ओर लगातार दूसरे दिन फिर से एक हजार से ज्यादा नए संक्रमित मिलने शुरू हो गए हैं। दूसरी ओर 1200 के करीब हो चुके एक दिन में डिस्चार्ज होने वाले भी एक हजार से नीचे (931) पर पहुंच गए हैं।

सूरत में भी रिकवरी दर एकदम से स्थिर होते हुए एक दिन पहले वाली स्थिति 93.28 पर ठहर गई। प्रदेश में शनिवार को 1,046 नए मरीज मिलने के बाद अब कुल एक लाख 79 हजार 679 हो गए हैं। नए मरीजों के लिहाज से सूरत में तीन दिन बार फिर 200 से कम 192 ही मिले। अब यहां कुल संक्रमित 38 हजार 353 हो गए हैं। प्रदेश में हुई पांच मौतों में एक सूरत में हुई।

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