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कोरोना में पॉजिटिव:जो हेल्थ सुविधाएं 10 साल में नहीं मिल पाईं वो 10 माह में मिल गईं

सूरत6 मिनट पहले
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सिटी स्कैन - Dainik Bhaskar
सिटी स्कैन
  • वर्षों की मांग कोरोना ने उम्मीद से भी ज्यादा पूरा किया, दोगुना बेड भी बढ़ गए

कोरोना काल से पहले खस्ता सिविल अस्पताल का हाल अब बेहतर हो गया है। कोरोना ताे खत्म हाे रहा है लेकिन कोरोना के कारण सरकारी अस्पतालों की दिशा और दशा सुधार दिया है। साउथ गुजरात के सबसे बड़े अस्पताल में सालों से जिन संसाधनों की मांग सिविल अस्पताल प्रबंधन करता रहा उसे कोरोना ने पूरा कर दिया।

कोरोना ने सिविल अस्पताल में अब किसी निजी अस्पताल जैसे उपकरण और संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं। 20 वेंटिलेटर की मांग वर्षों से हो रही थी वहीं कोरोना ने 100 वेंटिलेटर दिला दिए। दो साल पहले ही नई आई सिटी स्कैन के बावजूद सबसे लेटेस्ट 256 स्लाइस की नई सिटी स्कैन मशीन भी मिल गई है, जो अब एडवांस में हैं।

यही नहीं डिजिटल पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन, 4 डिजिटल एक्सरे मशीन, विट्रल 3600 हार्मोन एनालाइजर मशीन सहित पोर्टेबल बेड, 1 हजार नए बेड, 500 से अधिक नए फर्नीचर, स्ट्रेचर, ह्वीलचेयर, हजारों लीटर केपिसिटी वाले दो ऑक्सीजन टैंक, डॉक्टरों के लिए नए कपड़े मरीजों के लिए नए बेड, गद्दे और चादर, रेगुलर इस्तेमाल होने वाली दर्जनों दवाएं आम मरीजों के लिए उपलब्ध हैं।

नए मरीज लेंगे संसाधनाें का लाभ
दरअसल यह सभी सुविधा कोरोना मरीजों के लिए दी गई थी जब जून में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे थे तब स्वास्थ्य विभाग ने अानन- फानन में जरूरी संसाधन की मांग पूरी करता गया। अब कोरोना के दर्जन भर ही मरीज बचे हैं। नए मरीज बहुत ही कम आ रहे हैं।

ऐसे में सभी संसाधनों का इस्तेमाल अब आम मरीजों के लिए करने का फैसला ले लिया गया है। कोरोना का मामला खत्म होते ही 1000 बेड के कोविड अस्पताल में सामान्य मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा। यहां ऑक्सीजन की नई और लेटेस्ट सप्लाई के साथ साथ सैकड़ों इंतजाम रेडी है।

अब बढ़िया इलाज होने की उम्मीद
ये सुविधाएं मिलने के बाद अब सिविल अस्पताल में कम समय में बढ़िया इलाज मिलने की उम्मीद है। इससे हजारों रुपए की जांच और दवाई मुफ्त में मिलनी शुरू हो गई है। उपरोक्त संसाधन के लिए अस्पताल प्रशासन हमेशा से ही स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिख मांग करता रहता था।

कोरोना महामारी आने पर अस्पताल में धीरे-धीरे संसाधन और कंस्ट्रक्शन को बढ़ाया जाने लगा। स्थिति यह है कि अब दो बंद पड़े अस्पताल भी शुरू हो गए हैं। इसमें 1000 बेड का कोविड अस्पताल चल रहा है जबकि 800 बेड का किडनी अस्पताल बनकर तैयार है।

मैन पावर व अन्य सुविधाएं मौजूद हैं
कोरोना के मरीज कम हैं। सामान्य मरीजों काे पूरी सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल के सभी विभाग में सभी सुविधाएं हैं। मैन पावर व हर तरह के संसाधन हमारे पास हैं। पहले 5 से 6 वेंटिलेटर की मांग भी नहीं पूरी हो पाती थी अब हमारे पास 100 से अधिक नए वेंटिलेटर है। दो सिटी स्कैन मशीन, 4 डिजिटल एक्सरे मशीन, पोस्टबाल सोनोग्राफी मशीन।

विटामिन बी 12 और शरीर में कॉर्बन डाई ऑक्साइड दर्जन भर से अधिक जरूरी अाैर मंहगी जांच के लिए हार्मोन एनालाइजर जैसे में 5 नई मशीनें लैब में हैं। कोरोना के दौरान हमने जाना कि सबसे जरूरी एंटीबायोटिक दवाई होती है जो अब अस्पताल में हैं। -डॉ. शैलेश पटेल, अधीक्षक, सिविल अस्पताल

300 करोड़ के किडनी अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन इंस्टाल की गई

सिविल कैम्पस में स्थित 12 मंजिला नए किडनी अस्पताल में 256 स्लाइस का लेटेस्ट और हाईटेक सिटी स्कैन मशीन स्टाल हो गई है। करीब 300 करोड़ की लागत में बने इस अस्पताल में यह पहला मौका है जब कोई मेडिकल संसाधन लगाया गया है। इमारत को कोरोना काम में आनन-फानन में तैयार किया गया था, लेकिन कोरोना के मामले कम होने से इसका उपयोग नहीं हुआ था।

1250 बेड का न्यू सिविल अस्पताल अब 2225 बेड का हो गया

सिविल अस्पताल में जमीन पर इलाज मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी। मरीजों की संख्या बढ़ने पर अस्पताल प्रबंधन को मजबूरन जमीन पर इलाज देने पर मजबूर था। कोरोना ने सिविल अस्पताल के 1250 बेड को 2225 कर दिया। 100 से अधिक वर्ग चार के कर्मचारी भी रखे गए हैं, जिससे मरीजों की देख रेख भी आसान हो गई है।

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