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धोखाधड़ी:हीरा श्रमिक ने कपड़े की दुकान शुरू की, दोस्त को उधार देकर कर्ज में डूब गया, अब जेल जाने की नौबत

सूरत3 घंटे पहले
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हीरा श्रमिक नौकरी छोड़ ब्याज पर रुपए लेकर रेडीमेड कपड़े की दुकान शुरू की थी। दोस्त को उधार देकर कर्ज में डूब गया। व्यापारी को 1.76 लाख रुपए नहीं चुका पाया तो अब जेल जाने की नौबत आ गई है। जानकारी के अनुसार बोटाद जिले के राेजिद गांव का मूल निवासी किशन उर्फ कनू भीमजी पारेख हीरे के कारखाने में काम करता था।

नौकरी छोड़कर सिंगणपोर में धनमोरा रोड पर रेडीमेड कपड़े की दुकान शुरू की थी। 25 अक्टूबर को गोपीपुरा के व्यापारी नीरव मोदी से 1.76 लाख का कपड़ा उधार लिया था। किशन ने रेडीमेड दुकान चालू करने के लिए फाइनेंसर से 2 प्रतिशत ब्याज पर लोन लिया था। किशन अपने दोस्त को उधार सामान देकर कर्ज में डूब गया। इसके बाद दुकान बंद कर गांव चला गया था। व्यापारी ने किशन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

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