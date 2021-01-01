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निर्देश:हाईफाई क्लब अब जीएसटी के निशाने पर, 5 साल का बकाया टैक्स और 24% ब्याज भी भरना पड़ेगा

सूरत3 घंटे पहले
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  • टैक्स नहीं भरने वालों की बन रही है सूची

हाईफाई क्लब, एसोसिएशन और जिम में सदस्यों से ली जाने वाली भारी भरकम फीस पर जीएसटी की नजर है। प्रावधान होने के बावजूद संस्थाएं कोर्ट के आदेश को आगे करके टैक्स नहीं भर रही थी। आम बजट में सभी संभावनाओं पर पानी फिर गया है। सरकार ने टैक्स की जिम्मेदारी क्लब पर डाल दी है।

जीएसटी विभाग का कहना है कि सूरत में कई क्लब ऐसे हैं जो डिस्पुट होने के बावजूद टैक्स नहीं भरते। कई एसोसिएशन सदस्यों से फीस वसूलते हैं, हाईफाई क्लब में भी फीस ली जाती है। आम बजट में सब कुछ स्पष्ट हो गया है। जीएसटी विभाग ने टैक्स न भरने वाले क्लबों की सूची बनाने की शुरुआत कर दी है।

सीए आलम ने बताया साल 2017 से टैक्स भरने का प्रावधान है। अब इस पर 24 प्रतिशत ब्याज भी लगेगा। वहीं, जीएसटी ऑडिट को लेकर अभी भी उलझन बनी हुई है। सीए प्रज्ञेश शेठ ने बताया कि व्यापारियों को वर्ष 2019-20 का ऑडिट तो करना ही होगा। इसके बाद ही इसे रद्द माना जाएगा।

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