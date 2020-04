दैनिक भास्कर Apr 11, 2020, 04:11 AM IST

सूरत. लॉकडाउन में खाली बैठे श्रमिकों ने शुक्रवार को सूरत में दो जगह हंगामा कर दिया। डायमंड बुर्स में निर्माण श्रमिक और लसकाना में बुनकर सड़कों पर उतरे। उनका कहना था कि लॉकडाउन चलता रहा तो गुजारा कैसे चलेगा। काम शुरू करवाया जाए या घर जाने दिया जाए। बुनकरों ने सब्जी की 5 रेहड़ियों को आग लगा दी। टायर भी फूंके। एंबुलेंस में तोड़फोड़ की और राहगीरों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया।

सूरत के डीसीपी राकेश बारोट ने बताया कि सूरत में फंसे बाहर के मजदूरों ने सड़क जाम की और पत्थर फेंके। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 70 लोगों को हिरासत में लिया है। यह सभी लोग वापस घर जाने की मांग रहे हैं।

Gujarat:Migrant workers in Surat resorted to violence on street allegedly fearing extension of lockdown."Workers blocked road&pelted stones.Police reached the spot&detained 60-70 people.We've come to know that they were demanding to go back home",said DCP Surat,Rakesh Barot(10.4) pic.twitter.com/q09Z7lsLwR