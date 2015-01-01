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सूसाइड:ऑनलाइन पढ़ाई समझ में नहीं आ रही थी तो 11वीं की छात्रा ने फांसी लगा ली

सूरत14 मिनट पहले
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  • शहर के अलग-अलग इलाकों में आत्महत्या के 3 मामले

शहर के अलग-अलग इलाकों में आत्महत्या के तीन मामले सामने आए हैं। मोटा वराछा में ऑनलाइन पढ़ाई समझ में नहीं आ रही थी तो परेशान होकर 11वीं की छात्रा ने घर में फांसी लगा ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव का पंचनामा करके पीएम के लिए अस्पताल में रवाना कर दिया।

जानकारी के अनुसार मोटा वराछा, आनंद धारा रेजिडेंसी में रहने वाली 16 वर्शीय प्रगति लुडागारिया ने दो दिन पहले घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पिता कमलेशभाई ने बताया कि प्रगति मां के साथ आशादीप स्कूल से एक फॉर्म लेकर आई थी। रास्ते में मां सामान लेने बाजार चली गई। प्रगति ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी कर रही थी।

उसे समझ में नहीं आया तो पड़ोस में सहेली के पास पूछने चली गई। वहां से वापस आई तो घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं, कतारगाम, घोड़किया गार्डन के पास स्थित अपार्टमेंट में रहने वाले 65 वर्षीय बशराम कांजीभाई बेलडिया ने बुधवार को सुबह घर में फंखे से फांसी लगा ली। बेटा नवसारी में काम करता है। बशरामभाई अकेलेपन से परेशान थे।

पत्नी झगड़ा करके मायके चली गई तो युवक ने खुदकुशी कर ली

चौक बाजार इलाके में गायत्री सोसाइटी में रहने वाले 33 वर्षीय शैलेष कुमार पुत्र वीरभाई पटेल ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि शादी के पांच साल बाद भी शैलेष की पत्नी को कोई संतान नहीं हो रहा था तो इससे वह बहुत परेशान था। इसी बीच पत्नी भी झगड़ा करके अपने मायके चली गई। मानसिक तनाव में शैलेष कुमार ने खुदकुशी कर ली।

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