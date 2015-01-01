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  • In Subhash Nagar, Limbayat, People Stormed The Local Liquor Base, Collected Hundreds Of Liters Of Liquor Worth Three Lakh Rupees And Set It On Fire.

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जनता रेड:लिंबायत के सुभाष नगर में देसी शराब के अड्‌डे पर लोगों ने धावा बोला, तीन लाख रुपए की सैकड़ों लीटर शराब इकट्‌ठा कर उसमें आग लगा दी

सूरत21 मिनट पहले
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देसी शराब

लिंबायत में खुलेआम हो रही शराब की बिक्री से लोग परेशान हैं। शिकायत के बावजूद पुलिस के कार्रवाई न करने से लोगों की नाराजगी बढ़ गई है। शुक्रवार को लोगों ने शराब बंद करवाने के लिए पुलिस को अर्जी दी। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो जनता रेड करके शराब के अड्‌डे पर तोड़फोड़ की और 3 लाख रुपए की सैकड़ों लीटर शराब में आग लगा दी।

लोगों ने कहा कि पुलिस की मिलीभगत से पूरे लिंबायत में खुलेआम शराब बेची जा रही है। शराब का विरोध करने वालों पर बुटलेगर जानलेवा हमला करते हैं। लिंबायत थाने के इंस्पेक्टर एचबी झाला ने बताया कि जनता ने नहीं बल्कि पुलिस ने रेड की है। मौके से 75 लीटर देशी शराब बरामद हुई है।

पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उधर, रविंद्र पाटिल ने कहा कि पुलिस को शराब नहीं मिल रही थी, इसलिए जनता ने रेड की है।

महिलाएं भी भारी संख्या में जनता रेड में शामिल हुई
लिंबायत में देशी शराब के अड्डे पर जनता रेड के दौरान महिलाएं भारी संख्या में शामिल हुई। पुलिस के जाने के बाद अड्‌डे से जो शराब मिली लोगों ने उसमें वहीं आग लगा दी।

बुटलेगर आनंदा और गणेश राजनीति में भी सक्रिय हैं बुटलेगर आनंदा और गणेश राजनीति में भी पूरी तरह से सक्रिय हैं। महानगर पालिका का चुनाव हो या फिर विधानसभा या लोकसभा इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। नेता भी इन दोनों बुटलेगरों में संपर्क में रहते हैं। इसलिए कार्रवाई नहीं होती है।

लिंबायत में खुलेआम चल रहे शराब के अड्‌डों को बंद करवाने की मांग

स्थानीय लोगों ने थाना प्रभारी को ज्ञापन देकर कहा- एक हफ्ते में अड्‌डे बंद करवाओ नहीं तो आंदोलन करेंगे

लिंबायत में अपराध के साथ-साथ शराब के अड्‌डे भी तेजी से बढ़ रहे हैं। भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की मिलीभगत से बुटलेगर धड़ल्ले से शराब बचे रहे हैं। इससे यहां रहने वालों को परेशानी हो रही है। शुक्रवार को डॉ. रविंद्र पाटिल की अगुवाई में स्थानीय लोगों ने लिंबायत के थाना प्रभारी एचबी झाला को ज्ञापन देकर एक हफ्ते में शराब के अड्‌डों को बंद करवाने की मांग की है।

सुभाष नगर में रहने वालों ने डॉ. रविंद्र पाटिल के साथ थाना प्रभारी को दिए गए आवेदन में बताया कि आनंदा मराठे और गणेश पाटिल उर्फ गण्या कांदा गली नं. 2 और 3 में शराब के अड्‌डे चलाते हैं। शराब की बिक्री रोकने पर बुटलेगर लोगों को गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देते हैं। लोगों ने एक हफ्ते में शराब के अड्‌डे बंद न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है।

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