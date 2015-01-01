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पुलिस ने निकाला वास्तु दोष:मुखबिरी के शक में शराब तस्कर ने दोस्त को मारकर घर में छिपा रखा था, सीढ़ी के नीचे मिला कंकाल

सूरत14 मिनट पहले
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आशापुरा साेसाइटी-3 में पुलिस ने शराब तस्कर के घर की दीवार तोड़ कंकाल बाहर निकाला।
  • पांडेसरा की आशापुरा साेसाइटी-3 में पुलिस ने दीवार तोड़ कंकाल निकाला
  • पुलिस ने कंकाल बरामद करके सिविल अस्पताल के फोरेंसिक विभाग में भेज दिया

पांडेसरा में पांच साल पहले हुई हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। गुरुवार को पांडेसरा पुलिस ने आशापुरी सोसाइटी विभाग-3 के एक मकान की दीवार तोड़कर युवक का कंकाल बाहर निकाला। कंकाल को जांच के लिए फोरेंसिक लैब में भेज दिया गया है। शातिर अपराधी और शराब तस्करी के 30 से ज्यादा मामलों में शामिल राजू बिहारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

पूछताछ में राजू बिहारी ने बताया कि पांच साल पहले उसने शिवम् उर्फ किशन की हत्या करके शव को घर में सीढ़ी के नीचे खाली जगह में चुनवा दिया था। पुलिस ने कंकाल बरामद करके सिविल अस्पताल के फोरेंसिक विभाग में भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव का डीएनए टेस्ट किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार पांडेसरा में स्थित आशापुरी सोसाइटी विभाग-3 ने रहने वाले राजू बिहारी ने अपने दोस्त 20 वर्षीय शिवम् उर्फ किशन मुंशी चौहान की वर्ष 2015 में हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद शव को सीढ़ी के नीचे खाली जगह में चुनवा दिया था। इसके बाद राजू शराब के एक मामले में भरूच की जेल में बंद था। कुछ दिन पहले वह पैरोल पर बाहर आने के बाद वापस जेल में नहीं गया।

पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी, तभी पांडेसरा पुलिस को किशन हत्याकांड की खुफिया जानकारी मिली। बुधवार को पुलिस ने राजू बिहारी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो राजू बिहारी ने हत्या करने की बात स्वीकार की। गुरुवार को दोपहर डेढ़ बजे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दीवार तोड़कर फोरेंसिक टीम और वीडियोग्राफी के साथ कंकाल बरामद किया।

हत्या में शामिल 5 आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस
^किशन की हत्या होने की खुफिया जानकारी मिली थी। हत्याकांड में राजू बिहारी का हाथ होने की भी सूचना मिली थी। हमने टीम बनाकर राजू को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार कर ली है। हत्या के बाद थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। कंकाल का फोरेंसिक पीएम करवाया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस हत्याकांड में शामिल और 5 आरोपियों की तलाश कर रही है।-एपी चौधरी, पुलिस इंस्पेक्टर, पांडेसरा

मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंचे, पांडेसरा के खुशीनगर में ही रहते हैं
मृतक किशन के परिजन पांडेसरा के खुशी नगर में रहते हैं। घटना की जानकारी मिलते ही आशापुरी सोसाइटी में मौके पर पहुंच गए। घर की दीवार तोड़ते समय आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। कंकाल बाहर निकालने वाले श्रमिक अनिल बोरसे ने बताया कि घर में किचन के पास सीढ़ी बनी थी, सीढ़ी के नीचे कुछ जगह खाली थी। यहीं शव को रखकर फिर से दीवार बना दी गई थी। पुलिस के कहने पर हमने दीवार तोड़ी। दो फीट तोड़ने के बाद ही अंदर कंकाल दिखाई देने लगा।

पांडेसरा पुलिस की कार्रवाई प्रशंसनीय
पुलिस ने पांच साल पहले हुई हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। इस कार्रवाई को लेकर सिविल अस्पताल समेत पांडेसरा में पुलिस की खूब प्रशंसा हो रही है। सिविल अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉ. ओमकार चौधरी ने बताया कि मेरे 24 साल के कार्यकाल के दौरान इस प्रकार का यह पहला मामला है। शव को दीवार में चुनने की शहर में यह पहली घटना है। पुलिस ने बड़ी सतर्कता से इस केस को सुलझाया है। अपराधी ने बहुत बड़ी चालाकी की थी, ताकि पुलिस को कोई सबूत न मिले। इसके बावजूद पुलिस ने हत्याकांड का पर्दाफाश किया है। पुलिस का काम प्रशंसनीय है।

डीसीबी को मिली थी खुफिया जानकारी
डीसीबी को खुफिया जानकारी मिली थी कि आशापुरी सोसाइटी विभाग-3 के मकान नं. 125 में सीढ़ी के नीचे एक शव दफनाया गया है। इसमें राजू बिहारी के हाथ हाेने की बात सामने आई थी। इसी आधार पर डीसीबी ने निगरानी रखते हुए राजू बिहारी को गिरफ्तार कर लिया।

हत्या से जुड़ी मुख्य बातें

1 शराब पकड़वाने की आशंका में आरोपी ने की थी हत्या 2 पहले जमकर शराब पिलाई फिर मुक्के से मार डाला 3 राजू बिहारी के अलावा विपुल उर्फ विपुल भैया, अजय उर्फ अंचल राजू प्रधान, शैलेंद्र उर्फ गुड्डू लंगड़ा, मिंटू मामा, भगवान मालिया भी हत्याकांड में शामिल थे। 4 जिस जगह चुनवाया था, वहां पहले किचन था, वास्तु दोस्त बताकर बाद में दीवार बनवा दिया।

आरोपी के खिलाफ दो अन्य अपराध भी दर्ज हैं
पुलिस ने बताया कि राजू बिहारी पर शराब तस्करी, हत्या समेत दो और अपराध दर्ज हैं। मृतक शिवम कई दिनों तक घर नहीं आया तो परिजन पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत करने गए थे। पुलिस ने दो टूक जवाब दिया था कि बुटलेगर है, कहीं चला गया होगा, वापस आ जाएगा। इसलिए शिकायत नहीं की।

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