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  • Kanu Jaina, An Absconding Accused In The Kidnapping Case Of The Son Of A Bag Trader, Was Arrested By The Police.

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पुलिस की कार्रवाई:बैग व्यापारी के बेटे के अपहरण मामले में फरार आरोपी कनू जैना को पुलिस ने पाल से गिरफ्तार किया

सूरत34 मिनट पहले
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घोड़ दौड़ रोड के बैग व्यापारी के बेटे के अपहरण मामले में फरार एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चिराग और कनू जैना बाइक से एक करोड़ की फिरौती लेने आए थे। रुपए लेकर जाते समय रास्ते में ही दोनों एक लाख निकाल लिए थे। चिराग ने कनू जैना को कीम में बाइक से उतारने के बाद 30 हजार रुपए, पिस्तौल और कारतूस दिया था।

जिसे क्राइम ब्रांच ने जब्त कर लिया है। चिराग ने निकली गई रकम में से 30 हजार अपने घर में खर्च के लिए रख ली थी। क्राइम ब्रांच की टीम ने कनू पुत्र रविन्द्रचरा जैना (मूल निवासी- ओडिशा, जिला-गंजाम) को पाल, गौरवपथ के पास से गिरफ्तार किया। कनू अपहरण के दौरान कार में था, रास्ते में उतरकर चिराग के साथ बाइक पर फिरौती लेने गया था।

अपहर्ता 5 दिन की रिमांड पर
उमरा पुलिस ने 8 आरोपियों को शनिवार को गिरफ्तार करने के बाद रविवार को कोर्ट में पेशकर 14 दिन की रिमांड की मांग की। कोर्ट ने आरोपी अजय रत्नाभाई डामला, चिराग गोपाल यादव, सोनू देवपुरी गोविंदपुरी गोस्वामी, फैजानखान नबीखान उस्मान, इस्तियाक रफीक शेख, मुख्य आरोपी इर्शाद उर्फ छोटू समशेर मुलतानी, अरविंद मावजी वाढेल और संतोष उर्फ साहिद सुनील पाटिल की 5 दिन की रिमांड मंजूर की है।

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