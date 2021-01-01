पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Gujarat
  • In Amritpur Village Of Gujarat, A Leopard Tore The Elderly, The Hand Of The Elderly Sleeping In The Courtyard Was Tied With Chains

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

गुजरात की सनसनीखेज घटना:तेंदुए ने आंगन में सो रहे बुजुर्ग को फाड़ खाया, चौंकाने वाली बात यह कि उनका एक हाथ जंजीर से बंधा हुआ था

अमरेली15 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
तेंदुए का शिकार बने बुजुर्ग का क्षत-विक्षत शव और लाल घेरे में जंजीर से बंधा हुआ हाथ। - Dainik Bhaskar
तेंदुए का शिकार बने बुजुर्ग का क्षत-विक्षत शव और लाल घेरे में जंजीर से बंधा हुआ हाथ।
  • वन-विभाग ने ही पंजों के निशान से इस बात की पुष्टि की है कि रात में तेंदुआ आया था
  • अब यह जांच का विषय है कि आखिर बुजुर्ग का एक हाथ जंजीर से क्यों बंधा हुआ था

गुजरात में अमरेली जिले और धारी तहसील के अमृतपुर गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव में रहने वाले एक 75 वर्षीय बुजुर्ग को नरभक्षी तेंदुए ने मार खाया। लेकिन, यहां चौंकाने वाली बात यह है कि आंगन में सो रहे बुजुर्ग का एक हाथ जंजीर से बंधा हुआ था। इसी बात से वन-विभाग और पुलिस की टीम असमंजस की स्थिति में है।

चेहरे सहित शरीर के कई अंगों का मांस खा लिया था तेंदुए ने
अमृतपुर गांव में रहने वाले 75 वर्षीय मनुभाई सावलिया घर में अकेले ही रहते हैं। वे रात को रोजाना आंगन में ही सोया करते थे। आज सुबह एक पड़ोसी की उन पर नजर पड़ी तो उसने गांववालों को जानकारी दी। मनुभाई का शव क्षत-विक्षत हालत में था। तेंदुए ने चेहरे सहित शरीर के कई अंगों का मांस खा लिया था।

वन-विभाग ने की तेंदुए के गांव में आने की पुष्टि
गांववालों से सूचना मिलते ही पुलिस के साथ वन-विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। वन-विभाग के सीसीएफ दुष्यंत वसावा ने तेंदुए के पंजों के निशान देखकर इस बात की पुष्टि कर दी है कि रात में तेंदुआ गांव में आया था। वन-विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुट गई है।

हाथ जंजीर से क्यों बंधा हुआ था?
वहीं, वन-विभाग की टीम ने शव की जांच करने वन विभाग के डॉ. अंशुमन शर्मा को भी बुलाया था। जांच के बाद डॉ. शर्मा ने भी स्पष्ट किया कि मनुभाई को तेंदुए ने ही मारा है। लेकिन, अब यह पुलिस के लिए जांच का विषय है कि मनुभाई का एक हाथ जंजीर से क्यों बंधा हुआ था। हालांकि, गांववालों को भी इसकी वजह पता नहीं। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है। मनुभाई के परिचितों से भी पूछताछ की जा रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिना लाठी का झंडा दिखा दो तो गलती मान लूंगा; पहले वीडियो में कहते दिखे थे- लाठियां लेकर आना - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप में काम करने की इच्छा शक्ति कम होगी, परंतु फिर भी जरूरी कामकाज आप समय पर पूरे कर लेंगे। किसी मांगलिक कार्य संबंधी व्यवस्था में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपकी छवि में निखार आएगा। आप अपने अच...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser