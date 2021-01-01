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वैक्सीनेशन:गुजरात में सक्रिय मरीज 3000 से कम, 4 लाख से ज्यादा को लगी वैक्सीन

अहमदाबाद7 मिनट पहले
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वैक्सीनेशन - Dainik Bhaskar
वैक्सीनेशन
  • रिकवरी की दर प्रदेश में 97.20 प्रतिशत पर पहुंची

गुजरात में कोरोना वायरस अब लगभग काबू में है। नए मामले हर दिन घटते जा रहे हैं। बुधवार को कोरोना के 283 नए मामले सामने आए। अब कुल संक्रमितों की संख्या 2,62,406 पर पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2 और लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ कुल मौतों की संख्या 4391 पर पहुंच गई है। दो मौतों में से एक अहमदाबाद और एक राजकोट में हुई।

राज्य में पिछले 24 घंटों में 528 लोगों को छुट्टी दी गई। अब अस्पतालों से छुट्‌टी पाने वालों का आंकड़ा 2,55,059 हो गई है। फिलहाल 2956 सक्रिय मामले हैं। इनमें से केवल 28 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। राज्य में अब रिकवरी की दर 97.20 प्रतिशत तक पहुंच गई है। सूरत की भी रिकवरी दर इतनी ही बनी हुई है। बुधवार को राज्य में 27,065 लोगों को टीका लगाया गया। राज्य में अब तक 4,19,519 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है।

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